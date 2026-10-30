Kakaový korpus, jemný krém a sametová ganache. Dort „Čokoládové nebe“ je splněný sen každého mlsouna

Někdy stačí obyčejné odpoledne, šálek silné kávy a chuť na něco, co si člověk nedá každý den. Otevřete skříňku s moukou a kakaem, v lednici čeká podmáslí a najednou je jasné, že z toho nebude jen rychlá buchta ke kávě. Vláčný dort s čokoládou a ganache je trochu slavnostnější dezert, ale pořád takový, který má své místo v domácí kuchyni. Na stole působí bohatě, při krájení ukáže několik měkkých vrstev a vůně kávy se spojí s čokoládou dřív, než ochutnáte první sousto.
Káva má v tomto dortu zajímavou úlohu. Není součástí krému, ale přidává se přímo do těsta, kde zvýrazní kakaovou chuť a dodá korpusu hlubší, lehce nahořklý tón. Právě díky tomu čokoláda nepůsobí ploše a sladkost dortu dostane trochu jinou protiváhu. Kdo má rád výraznější kávovou chuť, může použít silnější uvařenou kávu, zatímco jemnější druh nechá více vyniknout kakao.
Podmáslí možná znáte především z lívanců nebo domácího pečení, ale v čokoládovém dortu má své místo také. Jeho jemná kyselost pomáhá vyvážit sladké suroviny a společně s jedlou sodou přispívá k měkké a vláčné střídce. Korpus tak není suchý ani těžký a dobře se hodí ke krémové čokoládové náplni.
Na povrchu přichází ganache, která dortu dodá výraznou čokoládovou tečku. Její základ tvoří čokoláda a smetana, v tomto případě ji zjemňuje ještě máslo a vanilka. Po zchladnutí získá hladkou konzistenci a na dortu vytvoří vrstvu, která může zůstat dokonale rovná, nebo se nechá lehce nepravidelná a nechá čokoládu stékat přes okraje.
A právě tady se dá recept snadno přizpůsobit vlastní chuti. Pokud chcete méně sladký dort, můžete do krému použít čokoládu s vyšším obsahem kakaa. Mléčná čokoláda naopak vytvoří jemnější a sladší náplň, která bude dobře ladit s výraznější kávou v korpusu. Ganache můžete připravit také z hořké čokolády, jejíž lehká hořkost sladkost celého dortu příjemně stáhne.
Takový dort se nemusí schovávat jen na slavnostní příležitost. Hodí se k nedělní kávě, narozeninám i k odpoledni, kdy máte chuť upéct něco trochu většího než běžnou buchtu. A pokud zůstane několik řezů na další den, v chladu se jednotlivé vrstvy ještě lépe propojí.
Troubu předehřejte na 175 °C. Připravte 3 kulaté dortové formy, které vymažte tukem a vysypte moukou. Dna forem vyložte pečicím papírem, aby šly upečené korpusy snadno vyjmout.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku, cukr, kakaový prášek, prášek do pečiva, jedlou sodu a sůl. Suché suroviny důkladně promíchejte, aby se kypřicí látky rovnoměrně rozptýlily. Vznikne základní směs pro čokoládové těsto.
V jiné míse prošlehejte vejce s vychlazenou kávou, podmáslím, rostlinným olejem a vanilkovým extraktem. Směs promíchejte, dokud se všechny suroviny nespojí. Potom ji postupně přidávejte k suchým surovinám.
Vše promíchejte do hladkého těsta. Nemíchejte ho zbytečně dlouho, jakmile se jednotlivé suroviny spojí, máte hotovo. Těsto rovnoměrně rozdělte do připravených forem a povrch uhlaďte.
Korpusy pečte v troubě přibližně 25–30 minut. Ke konci pečení můžete jejich propečení ověřit špejlí, která by po vytažení měla zůstat bez syrového těsta. Upečené korpusy nechte asi 10 minut chladnout ve formách a potom je přeneste na mřížku, kde je nechte úplně vychladnout.
Na čokoládový krém zahřejte smetanu v malém hrnci, dokud nezačne jemně vřít. Potom ji odstavte a přidejte nasekanou polosladkou čokoládu. Nechte ji 1–2 minuty stát, aby se začala rozpouštět, a následně vše promíchejte do hladké směsi.
Do připravené čokoládové směsi zapracujte rum. Krém nechte vychladnout na pokojovou teplotu, potom ho zakryjte a uložte do lednice. Nechte ho chladit, dokud dostatečně nezhoustne.
Na ganache zahřejte smetanu, dokud nezačne jemně vřít. Odstavte ji a přidejte nasekanou čokoládu, máslo a vanilkový extrakt. Směs nechte chvíli stát a potom ji promíchejte do hladké konzistence.
Ganache nechte vychladnout při pokojové teplotě, dokud nezhoustne natolik, aby se dala dobře roztírat. Mezitím si připravte vychladlé korpusy a čokoládový krém. Ganache nesmí být příliš horká, aby při nanášení nestékala z dortu.
Na tác položte první korpus a potřete ho vrstvou čokoládového krému. Přikryjte druhým korpusem a opět naneste krém. Nakonec položte třetí korpus a dort sestavte do kompaktního celku.
Vychladlou ganache naneste na povrch dortu a nechte ji přirozeně stékat také po stranách. Povrch můžete uhladit nebo ponechat nepravidelný podle požadovaného vzhledu. Hotový dort nechte před krájením dostatečně zpevnit.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová