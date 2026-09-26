Kakao z obchodu často není pravé kakao. Poznáte to podle 1 slova na obalu

Kakao házíme do košíku bez přemýšlení. Sáhneme po hezké krabici, doma ji rozmícháme do mléka a věříme, že děti dostávají opravdové kakao. Spousta výrobků z regálu s pravým kakaem ale moc společného nemá. Poznat to přitom jde během pár vteřin. Otočte obal a přečtěte si jediné slovo.
To slovo zní „nápoj”
Když na krabici stojí „kakaový nápoj” nebo „nápoj v prášku”, máte doma úplně jinou potravinu, než jakou hledáte. U instantních směsí totiž kakaový prášek vůbec není hlavní složkou. Hlavní podíl má cukr, u některých směsí přes 80 procent. Na samotné kakao pak zbývá sotva pětina. Tyhle směsi lákají hlavně na rychlost a sladkou chuť a mnohdy míří na děti. Zamícháte je do mléka a máte hotovo, do těla s nimi ale putuje především cukr.
Opravdový kakaový prášek se pozná snadno. Ve složení má jedinou položku a tou je kakao. Žádný cukr, žádná sladidla, žádná dochucovadla. Když chcete skutečné kakao, hledejte na obalu slovo kakao a ve složení nic navíc.
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Výrobci sázejí na to, že vybíráte očima. Lákavá fotka, tmavá barva, slovo čokoládový v názvu. Nic z toho o kvalitě nevypovídá. Spolehnout se dá jedině na seznam složek a tabulku výživových hodnot na zadní straně. U pravého kakaa tam stojí jediná surovina. Jakmile se ve složení objeví cukr, sušené mléko nebo aroma, jde o slazenou instantní směs k pití.
Holandské, nebo přírodní?
I mezi pravými kakay najdete rozdíly. Nejčastěji narazíte na takzvané holandské kakao, což je jen obchodní název pro kakao alkalizované. Při výrobě se ošetří regulátorem kyselosti, obvykle uhličitanem sodným nebo draselným. Tahle látka musí být uvedená ve složení, takže i ji na obalu poznáte.
Alkalizace kakao ztmaví, zjemní jeho chuť a zlepší rozpustnost. Něco se za to ale platí. Kakao přitom přijde o velkou část flavanolů a antioxidantů, u výrazně tmavých prášků klidně o víc než polovinu. Přírodní kakao proto zůstává světlejší a chutná kyseleji, zato si prospěšných látek uchová mnohem víc. Úplně nejšetrněji je na tom takzvané raw kakao z nepražených bobů, které antioxidantů udrží ze všech nejvíc. A ještě jedna rozšířená představa neplatí. Sytě tmavý odstín svádí k dojmu, že jde o prémiové kakao, jenže barvu má na svědomí hlavně silnější alkalizace. O kvalitě ani o obsahu živin nevypovídá.
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Hlavní rozdíly mezi přírodním a holandským kakaem shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Přírodní kakao Holandské (alkalizované) kakao Barva světlejší tmavší Chuť kyselejší jemnější Flavanoly a antioxidanty uchová mnohem víc přijde o velkou část, u výrazně tmavých prášků i o víc než polovinu Kolik je v něm tuku
Dobrým vodítkem je obsah tuku, tedy kakaového másla. Čím víc ho prášek obsahuje, tím bohatší má vůni i chuť. Kvalitní kakao ho mívá kolem 20 procent, u těch nejlevnějších klesá zhruba k desetině. Takový prášek je v podstatě to, co zbude po vylisování másla, a voní i chutná mdle. Číslo najdete v tabulce výživových hodnot na řádku s tuky.
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Napoví i jednoduchá domácí zkouška. Kvalitní kakao s vyšším podílem tuku se ve studené vodě rozpouští jen ztěžka a drží se na hladině. Levná slazená směs se naopak rozmíchá skoro sama, protože ji pohromadě drží cukr a přísady.
Každý recept si žádá jiné kakao
Přírodní a holandské kakao se liší i při pečení. Přírodní je mírně kyselé, a proto skvěle spolupracuje s jedlou sodou. V těstě spustí reakci, po které pečivo pěkně nakyne. Holandské kakao kyselost ztratilo, hodí se tam, kde recept počítá s práškem do pečiva, a tmavým dortům i sušenkám dodá sytou barvu.
Druh kakaa rozhoduje i při pečení, přírodní spolupracuje s jedlou sodou a holandské s práškem do pečiva. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na hrnek k pití stačí čistý kakaový prášek zamíchaný do teplého mléka. Teplota mléku dodá vlastní sladkost, takže cukr už často není potřeba. A hlavně přesně víte, co pijete, protože v hrnku máte jen mléko a kakao.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/holandske-a-raw-kakao/, https://nedd.tiscali.cz/proc-tmavsi-kakao-neznamena-zdravejsi-kakao-co-dela-alkalizace-s-obsahem-flavanolu-751728, https://www.rehabilitace.info/vyziva-a-jidlo/jak-poznat-kvalitni-kakao/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39921-rozdily-kakao-prirodni-holandske-cerne, https://www.toprecepty.cz/clanky/10753-neni-cokolada-jako-cokolada-naucte-se-cist-slozeni-a-nenechte-se-napalit-obalem/, https://svet-potravin.cz/kakao-proc-to-holandske-nepochazi-z-holandska-a-kakaovy-napoj-s-nim-nema-nic-spolecneho/