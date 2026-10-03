Kakao i křížovky pomáhají paměti. Deset návyků, které mozek udrží v kondici od školních lavic až po důchod

Zhoršená paměť patří k potížím stáří, kterým se ve své práci věnuje lékařka Halima Amjad. Jak rychle paměť s věkem ubývá, záleží velmi často na způsobu života. Nezdravé návyky jí většinou škodí. Doporučení, která sestavil zdravotní web Healthline, proto míří na věci, které člověk může změnit sám doma: na talíř, postel, váhu a volný čas.
Cukr ubírá kapacitu mozku právě v místě krátkodobé paměti
Cukr v malém množství neškodí. Dnešní strava ho ale obsahuje nadbytek, a ten se podílí na vzniku chronických nemocí i na horší paměti. Strava bohatá na cukr snižuje kapacitu mozku, nejvíc v oblasti, kam se ukládá krátkodobá paměť. Omezit přidaný cukr přitom nic nestojí.
Na opačné straně jídelníčku stojí ovoce a zelenina, které doporučení řadí mezi protizánětlivé potraviny prospívající paměti. Kurkumin z kurkumy je silný antioxidant a snižuje oxidační poškození mozkových buněk. Kakao působí podobně a navíc pomáhá stimulovat růst krevních cév a neuronů, takže je to nejpříjemnější položka celého seznamu.
Rybí olej se na seznam dostal kvůli omega-3 mastným kyselinám, které snižují riziko srdečních onemocnění a zpomalují stárnutí psychiky. Doporučení ho určuje dětem, dospívajícím i dospělým a tvrdí, že doplňky s rybím olejem zlepšují paměť v jakémkoli věku. Dávku, délku užívání ani druh doplňku neuvádí.
Kolik hodin spánku potřebuje dospělý, aby si vzpomínky uložil?
Nedostatek spánku i nekvalitní spánek paměti škodí. Během spánku probíhá konsolidace paměti, při níž se krátkodobé vzpomínky mění v dlouhodobé. Dospělému k tomu doporučení vyměřuje sedm až osm hodin denně. Je to jediné konkrétní číslo v celém souboru rad, a tedy jediná rada, kterou si člověk může jednoduše odškrtnout.
Dalším nepřítelem paměti je stres. Proti němu doporučení staví odpočinek a meditaci, která příznivě působí na šedou hmotu mozku. V ní se nacházejí neuronové buňky a s přibývajícím věkem jich ubývá. Meditace podle doporučení zlepšuje krátkodobou paměť studentům i seniorům.
Hipokampus trpí nadměrným pitím, kognice zase přebytečnými kily
Obezita přispívá k horším kognitivním výkonům a je spojena se vznikem Alzheimerovy choroby. Kdo si chce udržet v kondici tělo i hlavu, se má podle doporučení přebytečných kilogramů zbavit.
Opakované epizody nadměrného pití poškozují hipokampus, oblast mozku s důležitou úlohou pro paměť. Občasná sklenka podle doporučení nevadí, škodí až pravidelné pití velkého množství alkoholu. Kolik je velké množství a kde končí občasné pití, už doporučení nestanoví, takže si hranici každý vyloží po svém.
Nejobecněji vyznívá rada pravidelně se hýbat. Cvičení prospívá celému tělu včetně mozku a paměti a kdo cvičí pravidelně, je na tom fyzicky i psychicky podstatně lépe než ten, komu se do pohybu nechce. Jak často a jak intenzivně cvičit, doporučení neříká.
Jedinou radu z celého seznamu ověří krevní test
Mozek nemá zahálet. K jeho tréninku doporučení jmenuje luštění křížovek, učení cizích jazyků a čtení knih. Seniorům má takový trénink snížit riziko demence, takže u něj je přínos pojmenovaný konkrétní nemocí.
Velký vliv na funkci mozku má i vitamin D. Při jeho nižší hladině se mohou objevit potíže s pamětí a s dalšími kognitivními funkcemi. Hladinu vitaminu D v krvi změří lékař.