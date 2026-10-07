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Kafemlejnek u Lipna bručí jako kávový mlýnek. Motor řady M131 klepe kvůli konstrukci válců, kterou už nikdo nevyrábí

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Vzduchem chlazený dvanáctiválec Tatra a mechanická převodovka Mylius. Tahle dvojice dala motorovému vozu M 131.1 hlas, který si pletete s kávovým mlýnkem, a v létě 2026 ho můžete slyšet na šumavských kolejích u Lipna.
Kafemlejnek u Lipna bručí jako kávový mlýnek. Motor řady M131 klepe kvůli konstrukci válců, kterou už nikdo nevyrábí

Kafemlejnek u Lipna bručí jako kávový mlýnek. Motor řady M131 klepe kvůli konstrukci válců, kterou už nikdo nevyrábí

Zdroj: Foto: Benjamín Skála / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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