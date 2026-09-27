Kadeřnice varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín blond přidává 10 let v obličeji. Češky si ho chtějí pořád

Zesvětlit si vlasy po šedesátce je podle kadeřnic dobrý nápad. Háček je v tom, že blond má mnoho podob. Jedna z nich tváři spíš ubírá svěžest, a přitom patří k těm, o které si ženy v salonech řeknou nejčastěji.
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Deset let navíc ani méně žádná barva sama o sobě nezpůsobí. Rozdíl mezi odpočatým a unaveným výrazem ale dokáže udělat větší, než by člověk čekal.
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Řeč je o studené blond, tedy ledové, popelavé a platinové. V posledních letech patřila k nejžádanějším barvám vůbec a móda se od ní začíná odklánět teprve teď.
Její obliba má i praktický důvod. Chladný popelavý tón dobře splyne se šedinami, takže bílé vlasy u kořínků tolik nevyčnívají. Hlava působí upraveně a barva vypadá elegantně.
Foto: Freepik.com S věkem se mění i pleť
Jak ubývá pigmentu, nemění se jen vlasy. Světlá i pokožka a přirozený kontrast v obličeji slábne. Právě tady studená blond narazí.
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Místo aby obličej rozsvítila, ubere mu i tu trochu barvy, která zbyla. Pleť vedle ní vypadá bledá a šedavá a oči unavené. Drobné vrásky a stíny pak vyniknou víc, než by musely.
Med a karamel místo ledu
Kdo chce zůstat u světlých vlasů, nemusí se jich vzdávat. Stačí se přesunout na teplou stranu palety, kam patří zlatavá, máslová, medová nebo karamelová blond.
Teplý tón funguje trochu jako jemný rozjasňovač. Odráží světlo zpátky do tváře, takže pleť působí živěji.
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Kadeřnice se shodují, že nová barva by měla být nanejvýš o jeden až dva tóny světlejší než ta přirozená. Když má někdo od přírody tmavší plavou, nemusí skákat až do bílé, protože i malý posun je v zrcadle znát.
Pomůže také vzdát se jednolité barvy od kořínků po konečky. Melír, balayage nebo babylights rozehrají ve vlasech několik tónů najednou, takže účes získá hloubku. Nejvíc práce odvedou světlejší prameny kolem obličeje, které tvář rozjasní i bez přebarvení celé hlavy.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.relaxeo.cz/ani-cerna-ani-blond-kadernice-poradila-seniorkam-65-barvu-se-kterou-vypadaji-o-10-let-mladsi/, https://www.marianne.cz/krasa/blond-slepota-kdyz-nevidite-ze-vam-svetle-vlasy-neslusi-zkuste-trendy-medeny-odstin-ktery-vas, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/barva-vlasu-mladsi-vzhled-po-60/, https://www.asenior.cz/nejhorsi-barva-vlasu-pro-seniorky-cesky-po-60-ji-porad-nosi-a-nevi-ze-si-pridavaji-i-10-let/, https://www.tiscali.cz/kadernice-varuje-zeny-50-tenhle-odstin-vam-prida-roky-nosi-ho-spousta-cesek-758042, https://www.iglanc.cz/krasa/tepla-blond-odstiny-vlasy-barvy/, https://www.lorealparisusa.com/beauty-magazine/hair-color/hair-color-ideas/hair-colors-for-older-women-over-50, https://therighthairstyles.com/hair-color-for-women-over-50/ Přečtěte si také: Stylistka varuje ženy 60+: tenhle 1 kus podzimního oblečení přidává 10 let. Většina češkých seniorek ho má ve skříni