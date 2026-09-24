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Kadeřnice varuje všechny seniorky v Česku. Tenhle účes z 90. let je už dávno z módy a vy ho pořád nosíte. Přidává 10 let

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Deset let k datu narození vám žádný hřeben nepřipíše. V zrcadle ale existuje účes, po kterém přesně takový dojem vznikne docela snadno. A spousta Češek ho nosí dál, protože si na něj zvykla před třiceti lety.
Kadeřnice varuje všechny seniorky v Česku. Tenhle účes z 90. let je už dávno z módy a vy ho pořád nosíte. Přidává 10 let

Kadeřnice varuje všechny seniorky v Česku. Tenhle účes z 90. let je už dávno z módy a vy ho pořád nosíte. Přidává 10 let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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