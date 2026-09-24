Kadeřnice varuje všechny seniorky v Česku. Tenhle účes z 90. let je už dávno z módy a vy ho pořád nosíte. Přidává 10 let

Deset let k datu narození vám žádný hřeben nepřipíše. V zrcadle ale existuje účes, po kterém přesně takový dojem vznikne docela snadno. A spousta Češek ho nosí dál, protože si na něj zvykla před třiceti lety. Poznáte ho podle vůně laku
Devadesátá léta měla v koupelnách jasný recept. Hodně objemu, natupírované temeno, ofina vytažená nahoru přes kulatý kartáč a na závěr pořádná dávka laku, aby se do večera nepohnul ani vlásek.
Tehdy to byl znak upravenosti. Účes vydržel den nebo dva, ráno stačilo pár tahů hřebenem a stříknout lak. Právě proto u něj část žen zůstala až dodnes.
Přečtěte si také: Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín rtěnky přidává 10 let. Většina Češek po něm sahá pořád dokola Foto: Freepik.com Proč kvůli němu vypadáte starší
Celý účes drží jeden tvar za každou cenu. Vlasy se nehýbou, nehoupou se do stran a působí tvrdě. Ve světě se takovým účesům říká helmet hair, tedy vlasy jako přilba, a dnes vypadají zastarale.
Móda se mezitím otočila k přirozenosti. Současné střihy mají vypadat, jako byste nad nimi v koupelně nestrávila dvě hodiny. Vedle nich působí přelakovaná hmota na hlavě o generaci starší, a odtud pochází i těch deset let z titulku.
Tupírování navíc vlasy ničí
Česání proti směru růstu vlasy mechanicky namáhá a při rozčesávání se pak lámou. U jemných a řídnoucích vlasů, které ženy ve zralém věku mívají, je to znát nejvíc.
Přečtěte si také: Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží
Pokud se bez tupírování neobejdete třeba před plesem, odložte aspoň klasický hřeben a sáhněte po kartáči s přírodními štětinami. Před rozčesáváním pomůže kvalitní kondicionér. A rozhodně to nedělejte každý den.
Foto: Freepik.com Co si nechat udělat místo toho
Kadeřníci dnes doporučují měkké vrstvy, přirozený objem a delší ofinu sčesanou do stran. Dobře fungují střihy, které drží tvar i bez složitého foukání.
Konkrétně jde třeba o motýlí střih vyfoukaný od tváře do stran, kratší francouzské mikádo, pixie nebo delší bob. Vrásky na čele hezky zakryje záclonová ofina, u zplihlých vlasů rozhodne objem u kořínků.
Přečtěte si také: Tyhle kalhoty dodávají outfitům seniorek šmrnc. Skryjou přebytečná kila a okamžitě vám opticky uberou centimetry v pase Objem zvládnete i bez laku
Lak může klidně zůstat stát v koupelně. Vlasy nadzvedne fén a velký kulatý kartáč, kterým je při sušení vytahujete přímo od kořínků.
Místo laku sáhněte po pěnovém tužidle, spreji na objem, objemovém pudru nebo suchém šamponu. Nanášejí se ke kořínkům ještě před foukáním a vlasy zatěžují míň. Jemné vlny udělají i natáčky na suchý zip.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.arecenze.cz/clanky/vyhlasujeme-5-nejlepsich-strihu-pro-zeny-50-pixie-cut-i-francouzske-mikado-omladi-oblicej-a-dodaji-objem/, https://ekobible.cz/zplihle-vlasy-jak-na-objem-vlasu-prirodni-cestou/, https://www.curapil.cz/blog/tupirovani-vlasu-na-vecirek–jak-na-to/, https://www.i60.cz/clanek/detail/21728/tupirovani-vlasu-uzitek-nebo-prezitek, https://www.vlasta.cz/krasa/ucesy-trendy-2026-motyli-strih/ Přečtěte si také: Kolik si vydělá kosmetička v Praze, když udělá deset klientek denně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada