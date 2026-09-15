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Kadeřnice po 30 letech přiznala: Tohle slyším od žen 60+ v křesle nejčastěji a pokaždé je odrazuji. Přidá to 10 let

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V kadeřnických salonech se jedna věta opakuje tak často, že ji kadeřnice znají nazpaměť. Zní neškodně a ženy po šedesátce ji vyslovují s tím nejlepším úmyslem. Přesto právě ona stojí za tím, proč z fotek z rodinné oslavy kouká přísnější a unavenější tvář, než jaká ve skutečnosti seděla u stolu.
Kadeřnice po 30 letech přiznala: Tohle slyším od žen 60+ v křesle nejčastěji a pokaždé je odrazuji. Přidá to 10 let

Kadeřnice po 30 letech přiznala: Tohle slyším od žen 60+ v křesle nejčastěji a pokaždé je odrazuji. Přidá to 10 let

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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