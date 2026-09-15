Kadeřnice po 30 letech přiznala: Tohle slyším od žen 60+ v křesle nejčastěji a pokaždé je odrazuji. Přidá to 10 let

V kadeřnických salonech se jedna věta opakuje tak často, že ji kadeřnice znají nazpaměť. Zní neškodně a ženy po šedesátce ji vyslovují s tím nejlepším úmyslem. Přesto právě ona stojí za tím, proč z fotek z rodinné oslavy kouká přísnější a unavenější tvář, než jaká ve skutečnosti seděla u stolu. Věta, kterou kadeřnice slyší nejčastěji
„Udělejte mi to tmavší, ať nejsou vidět šediny.“ Tohle přání zaznívá v křesle podle kadeřnic častěji než cokoli jiného, a to hlavně od klientek po šedesátce.
Důvod je pochopitelný. Černá a velmi tmavá hnědá bílé vlasy spolehlivě přebijí, výsledek působí upraveně a člověk má na několik týdnů klid. Spousta žen navíc nosí stejný odstín od mládí a ruka v drogerii automaticky sáhne po té nejtmavší krabičce.
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Zkušené kadeřnice se ale právě tomuhle požadavku snaží klientky rozmluvit. Vědí totiž, co se stane, až se dotyčná podívá do zrcadla u denního světla.
Foto: Shutterstock.com Za všechno může kontrast
S přibývajícími roky ubývá pigmentu nejen ve vlasech, ale i v pleti. Pokožka postupně světlá a ztrácí jas, zatímco barva z krabičky zůstává stejně sytá jako před dvaceti lety. U obličeje tak vznikne ostré rozhraní, které nic neodpustí.
Vyniknou vrásky kolem očí, rýhy od nosu k ústům, stíny pod očima i drobné pigmentové skvrny. Rysy najednou působí tvrdě a tvář vypadá přísně i ve dnech, kdy je člověk úplně odpočatý. Kadeřníci se shodují, že takto zvolená barva dokáže v obličeji přidat klidně deset let.
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Náprava naštěstí nevyžaduje žádnou dramatickou proměnu. Stačí posun o jeden až dva tóny směrem ke světlu a hlavně do teplých odstínů. Dobře fungují medová, karamelová, béžová blond, teplá hnědá se zlatavými odlesky nebo tlumené měděné tóny.
Tyhle barvy odrážejí světlo a vracejí pleti jiskru, takže rysy změknou a celý obličej se projasní. Efekt je podobný jako u dobře zvoleného make-upu, jen vydrží mnohem déle.
Roli hraje i technika. Jednolitá barva nanesená po celé hlavě působí na jemnějších zralých vlasech ploše a těžce, protože se světlo nemá od čeho odrazit. Jemný melír, balayage nebo pár světlejších pramenů kolem obličeje dodají vlasům hloubku a u tváře fungují jako optický rozjasňovač.
Přečtěte si také: Kosmetička varuje ženy 60+: Tuhle 1 věc si přestaňte dělat s obočím, přidává 5 let Foto: Shutterstock.com Šediny nejsou prohra
Třetí cestou je nechat vlasy tak, jak rostou. Dobře upravené stříbrné vlasy působí elegantně a moderně a proti tmavé barvě mají jednu velkou výhodu: nevytvářejí u obličeje ostrý kontrast, který vrásky zvýrazňuje. Odpadá také věčné hlídání odrostu.
Ani šediny se ale neobejdou bez trochy práce. Potřebují dobrý střih, lesk a občasné tónování, jinak rychle působí unaveně.
„Drobné prosvětlení nebo ztmavení šedivých pramenů dokáže s vlasy i s obličejem zázraky. Dodá hloubku, strukturu a opticky omladí,“ uvedla pro FitŽivot.cz kadeřnice Kamila Sedláková ze salonu Střihnem to.
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Ať už se rozhodnete pro teplejší odstín, nebo pro stříbrnou, rozdíl v zrcadle bývá vidět hned po prvním sušení.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/vlasy-barva-sediny-odrosty/, https://www.relaxeo.cz/ani-cerna-ani-blond-kadernice-poradila-seniorkam-65-barvu-se-kterou-vypadaji-o-10-let-mladsi/, https://www.fitzivot.cz/rady-a-tipy/barva-vlasu-nad-65-let/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/barva-vlasu-po-sedesatce/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jakou-barvu-na-vlasy-byste-mela-zvolit-umerne-veku-po-50-zapomente-na-rudou-i-vyrazne, https://www.iglanc.cz/vlasy/barvy-na-vlasy-co-nenosit-jak-vypadat-mladsi-kadernik/