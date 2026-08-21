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Kachny ničí kvalitu vody víc, než se zdá. Problém často začíná u lidí, kteří je přikrmují

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Dennívýzva
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Linec, hlavní město Horního Rakouska, má problém, který zná každé město s rybníkem a lavičkami u břehu.
Kachny ničí kvalitu vody víc, než se zdá. Problém často začíná u lidí, kteří je přikrmují

Kachny ničí kvalitu vody víc, než se zdá. Problém často začíná u lidí, kteří je přikrmují

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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