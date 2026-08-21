Kachny ničí kvalitu vody víc, než se zdá. Problém často začíná u lidí, kteří je přikrmují

Pleschinger See, městské koupací jezero bez přirozeného přítoku, napájené jen podzemní vodou, se v evropské klasifikaci propadlo do kategorie „nedostatečný“. Důvodem jsou dvě krátkodobá překročení hygienických limitů v sezoně 2024, která srazila čtyřletý průměr. Provozovatel areálu Linz AG i zemské úřady přitom shodně uvádějí, že odběrové místo, kde k překročení došlo, leželo v zóně s vysokou koncentrací vodních ptáků. A ptáci se tam shlukovali mimo jiné proto, že je návštěvníci krmili.
Jak rohlík v ruce mění mikrobiologii jezera
Mechanismus je přímočarý. Krmení soustřeďuje kachny, husy a lysky do malého prostoru u břehu a mol. Více ptáků na jednom místě znamená více trusu, přímo ve vodě i na zpevněných březích. Při dešti odtok spláchne fekální materiál do koupací zóny. Oficiální profil Pleschinger See od rakouské agentury AGES popisuje právě tento scénář: po intenzivních nebo delších srážkách se do vody dostanou mikroby a další látky, které krátkodobě zhorší měření.
V koupacích vodách se v celé EU sledují dva klíčové indikátory fekálního znečištění,
E. coli a intestinální enterokoky. Pro vnitrozemské vody platí, že „výborná“ kvalita vyžaduje nejvýše 500 E. coli a 200 enterokoků na 100 ml, zatímco hranice „dostatečné“ kvality leží na 900 a 330. Poslední veřejný odběr z Pleschinger See ze 3. srpna 2026 ukázal 164 E. coli a 53 enterokoků, tedy hodnoty hluboko pod limitem pro „výbornou“ vodu. Jak je tedy možné, že jezero má nejhorší evropskou známku? Tři vrstvy dat, které se snadno zaměňují
Odpověď leží v tom, jak
evropská směrnice o jakosti vod ke koupání funguje. Klasifikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nevychází z jednoho odběru, ale z percentilového vyhodnocení dat za poslední čtyři koupací sezony. U Pleschinger See to znamená roky 2021–2024. Dvě epizodická překročení v roce 2024 stačila k tomu, aby celkový čtyřletý výsledek spadl do kategorie „nedostatečný“, přestože následná kontrolní měření byla v pořádku.
Vedle toho existují dvě další datové vrstvy:
Zemské laboratorní odběry – pravidelné vzorky, jejichž výsledky zveřejňuje zemská stránka Horního Rakouska. Aktuální hodnoty pro sezonu 2026 ukazují známku „gut“ (dobrá). Provozní kontroly Linz AG – interní měření provozovatele areálu, který pro letošní sezonu uvádí nulový počet překročení hygienických limitů.
Linz AG navíc oznámila, že odběrové místo bylo mezitím přesunuto na reprezentativnější pozici v souladu s koupací vyhláškou, pryč od zóny, kde se koncentrovali ptáci. To je silný signál, že provozovatel problém identifikoval a reagoval.
Foto: Pixnio Proč jsou menší městské nádrže zranitelnější
Pleschinger See není průtočná přehrada ani řeka s trvalým proudem. Nemá povrchový přítok, voda se obměňuje pomalu. Když se na takovém místě soustředí ptáci a k tomu v hlavní sezoně až dva tisíce koupajících denně, lokální mikrobiologická zátěž roste z obou stran.
Podle
briefingu EEA za rok 2025 vnitrozemské vody v celé EU vycházejí v hodnocení hůř než pobřežní, právě proto, že jde často o menší jezera, rybníky a nízkoprůtočné řeky. Zároveň ale 96 % koupacích vod v EU-27 splnilo alespoň minimální standard. Pleschinger See je lokální výjimka v zemi, která jinak patří k evropské špičce.
Důležité je neztratit proporce. Americká agentura EPA uvádí, že zdravotní riziko při stejné hladině indikátorových bakterií bývá vyšší u lidských fekálních zdrojů, tedy splašků, než u zvířecích. Ptačí trus není univerzální vysvětlení každého zhoršení kvality vody. Je to ale zesilující faktor, který v citlivých městských nádržích dokáže poškodit statistiku natolik, že jezero propadne v evropském hodnocení.
Co to znamená pro české koupaliště
V Česku se oficiálně sledují stejné mikrobiologické ukazatele,
E. coli a intestinální enterokoky. Podle Ministerstva zdravotnictví kvalitu vody může rychle zhoršit splach znečištění z povodí, zejména po přívalových deštích. Mechanismus je tedy stejný jako v Linci.
Nejčastějším sezonním problémem českých koupacích vod ale nejsou kachny, jsou to sinice. Státní zdravotní ústav je označuje za pravděpodobně největší riziko tuzemských lokalit. Ve zprávě za sezonu 2025 ministerstvo uvádí, že hlavním důvodem zákazů koupání bylo právě přemnožení sinic, zatímco žádná sledovaná lokalita nebyla označena jako nevhodná kvůli cerkáriové dermatitidě, tedy svědivé vyrážce způsobené larvami ptačích parazitů.
Kdo chce před výletem zjistit aktuální stav, má tři úrovně informací: portál Koupací vody, průběžné souhrny na webu ministerstva a detailní stránky příslušné krajské hygienické stanice. Barevné hodnocení je intuitivní: modrá znamená vodu vhodnou ke koupání, černá zákaz.
Zákaz krmení není rozmarem úředníků
U Pleschinger See platí zákaz krmení vodních ptáků jako součást provozního řádu areálu. Linz AG ho odůvodňuje hygienickými důvody a ochranou kvality vody, na dodržování upozorňují tabule u jezera. Nejde o rakouské specifikum: veřejnozdravotní instituce od Kalifornie po Česko opakují totéž, že krmení vede k přelidnění ptáků, více trusu, horší vodě a vyššímu riziku přenosu nemocí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková