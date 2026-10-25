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K čemu slouží třetí přihrádka v pračce. Češi to netuší a lijou do ní nesmyslné věci

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Dennívýzva
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Spousta domácností používá pračku roky, a přesto si není jistá, co do které zásuvky patří. Nejde o ostudu. Výrobci totiž nedrží jednotné uspořádání a to, čemu se lidově říká „třetí přihrádka“, bývá jednou uprostřed, jindy na kraji a někdy to má neobvyklý tvar.
K čemu slouží třetí přihrádka v pračce. Češi to netuší a lijou do ní nesmyslné věci

K čemu slouží třetí přihrádka v pračce. Češi to netuší a lijou do ní nesmyslné věci

Zdroj: pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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