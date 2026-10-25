K čemu slouží třetí přihrádka v pračce. Češi to netuší a lijou do ní nesmyslné věci

Proč se přihrádky tak snadno pletou
Pořadí zleva doprava tedy nic nezaručuje. Rozhodují symboly vyznačené přímo na plastu a pokyny v návodu. Velikost oddílu může napovědět: hlavní praní má obvykle největší prostor a aviváž menší, s vyznačenou maximální hladinou. Samotná velikost ale jako vodítko nestačí.
Zmatek přiživují i změny v praní. Kdo celé měsíce používá kapsle, zásuvku téměř neotevře. Pračky s automatickým dávkováním zase vyžadují jen občasné doplnění zásobníků. Když pak člověk sáhne po klasickém prášku nebo gelu, nejistota je na světě.
Zásuvka také není jedna společná nádobka, z níž pračka použije všechno najednou. Voda proplachuje jednotlivé oddíly postupně podle průběhu programu. Záleží proto na tom, zda jste zapnuli předpírku a jaký přípravek používáte.
U běžné ruční zásuvky se nejčastěji setkáte s trojicí značek. I patří předpírce, II hlavnímu praní a květ aviváži. Když si to jednou zapamatujete, váhání skončí.
Co kam patří
Oddíl s číslicí I slouží pro prací prostředek k předpírce, tedy k fázi před hlavním praním. Hodí se u výrazně zašpiněného oblečení, třeba pracovního nebo zablácených kousků, pokud to materiál a program dovolí. Hrubé zaschlé bláto nejdřív opatrně oklepejte. Pokud předpírku nezapínáte, přihrádku I nechte zpravidla prázdnou, protože samotné naplnění předpírku nespustí. Při programu s předpírkou nedávejte plnou dávku do obou oddílů, hrozí nadměrné pěnění a horší vyplachování.
Přihrádka II je určena pro hlavní praní a používáte ji nejčastěji. Patří sem prášek a podle konstrukce i tekutý prostředek. U gelu ale sledujte, zda pračka nevyžaduje zvláštní vložku nebo nastavenou klapku, která tekutinu zadrží do správného okamžiku. Bez ní může gel vytéct do bubnu dřív, než praní začne. Dávku určenou pro hlavní praní, kterou omylem dáte do přihrádky I, zase pračka nemusí využít tak, jak čekáte.
Symbol květu označuje aviváž. Pračka ji použije při závěrečném máchání, až po odstranění nečistot. Prací prášek ani gel sem proto nepatří, protože by se už nemusely dostatečně vypláchnout. Aviváž přitom není povinná, a pokud ji vynecháte, oddíl klidně zůstane prázdný. Některé modely dovolí i jiné přípravky pro závěrečné ošetření, například tekutý škrob, ale musí to potvrdit návod i obal výrobku. Někdo sem dává i malé množství bílého octa, ten ale také ověřte u výrobce pračky.
Rysku MAX berte jako strop, ne jako doporučenou dávku. Potřebné množství závisí na koncentraci přípravku a množství prádla. V mnoha zásuvkách se aviváž vypouští sifonem, a když oddíl přeplníte, vyprázdní se předčasně. Do bubnu se pak dostane dřív, než má, a účinek při máchání slábne. Přebytek navíc podporuje usazeniny a může zanechat skvrny na oblečení.
Chyby, které zásuvku zanášejí, a jak je napravit
Častý omyl vzniká i z podobných názvů. Aviváž ošetřuje textilie, kdežto změkčovač vody pomáhá při praní v tvrdé vodě. Obvykle se přidává spolu s pracím prostředkem do oddílu pro hlavní praní, ne do přihrádky s květem. Tvrdost vody se liší podle lokality a zjistíte ji u dodavatele. Čisticí a odvápňovací přípravky na pračku se zase často používají v samostatném cyklu bez prádla.
Kapsle do zásuvky nepatří. Vkládají se podle návodu přímo do bubnu, často ještě před prádlem. U praček s automatickým dávkováním může zásuvka vypadat úplně jinak a pravidlo tří přihrádek neplatí. Před ručním přidáním dávky zkontrolujte nastavení systému, aby se k ní nepřidala ještě další ze zásobníku.
Zbytky prášku, gelu a aviváže se usazují na stěnách i pod vyjímatelnými vložkami. Ve vlhku pak vznikají lepkavé nánosy, zápach a někdy plíseň. Pokud po praní v přihrádce stojí voda nebo zůstává aviváž, často za tím stojí ucpaná krytka sifonu. Postupujte podle návodu:
- Zásuvku uvolněte pojistkou a opatrně vytáhněte.
- Vyjměte vložky, pokud to konstrukce dovoluje.
- Přihrádky omyjte teplou vodou a zbytky odstraňte měkkým kartáčkem, včetně sifonu.
- Vlhkým hadříkem vytřete prostor, kam se zásuvka zasouvá.
- Všechny části správně vraťte na místo.
Zásuvku nevytahujte silou a na plasty nepoužívejte ostré předměty. U automatického dávkování může čištění zásobníků vyžadovat jiný postup. Po programu nechte zásuvku lehce vysunutou a dvířka pootevřená, vlhkost se tak snáze odpaří. Pravidelné čištění ale nenahradí.
Víc přípravku neznamená čistší prádlo
Ani správná přihrádka nepomůže, když do ní nalijete příliš. Dávku přizpůsobte obalu, tvrdosti vody, znečištění a skutečnému množství oblečení. U menší náplně stačí méně než při plném bubnu. Když prádlo nevoní podle představ, nepřidávejte automaticky další aviváž, příčinou může být špinavá pračka, přeplněný buben nebo nevhodný program.
Zdroje článku: sita.sk, medium.seznam.cz, akcniceny.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková