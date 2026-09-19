Julii Roberts se ulevilo: Pretty woman měla původně do romantické komedie daleko

Reklama
4 min
Julii Roberts se ulevilo: Pretty woman měla původně do romantické komedie dalekoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Řada lidí vnímá filmovou komedii o prostitutce a bohatém podnikateli z počátku 90. let, Pretty woman, díky šťastnému konci a sympatickému obsazení spíše jako pohádku pro dospělé. Málokdo však ví, že mohla vypadat zcela jinak. Julia Roberts totiž původně kývla na zcela jiný scénář.
Herečka Julia Roberts neměla po prvním přečtení scénáře ze zisku hlavní role prostitutky moc velkou radost. Scénář ji totiž dostávala daleko za hranici komfortní zóny
Zdroj: Wikimedia commons by Neon Tommy - Julia Roberts At The 2014 SAG AwardsUploaded by stemoc, CC BY-SA 2.0
Reklama
Čtyřletý Joseph Schleifstein přežil koncentrák díky otcovu nápadu. Když ho dozorci objevili, stal se zázrak
Na autentickém řeckém Skyrosu nás zaskočilo už letiště. Dovolenou nám znepříjemnili zapšklí krajané
Na malebném řeckém ostrově Skyros v Egejském moři jsme byli letos poprvé. Kromě letiště nás příjemně i...
Role vraha se mu krutě vymstila. Milan Karpíšek z Černé punčochy čelil zraňujícím reakcím
Herec a pěvec Milan Karpíšek byl vynikajícím operním sólistou. Jednou ovšem kývl na nabídku role sériového...
Tajemný signál Wow! je dosud nejvýraznějším vzkazem z vesmíru. Název má dobrý důvod
V roce 1977 zaznamenal Dr. Ehman během svého pátrání po mimozemských civilizacích nejvýraznější a...
Lidé obojživelníci: Mořští nomádi se vyvinuli jinak. Díky nezvykle velkému orgánu vydrží pod vodou až 13 minut
Členové kmene Bajau z jihovýchodní Asie jsou schopni vydržet dlouho pod vodou. Vědci si kladli otázku, proč...
Magazín Ternoviny přinášejí dechberoucí příběhy o osobnostech, historii, tajemnu i zajímavostech z celého světa. Čtěte s námi věci, které stojí za to vědět.Všechny články tohoto autora →
Čínští hackeři pronikli do sítě bez přístupu k internetu a šmírovali ji celou dekádu. Vyhodit je bylo ještě těžší
Mobify.cz
dnes, 06:20
4 min
Co bude dál s Patrikem Kinclem? Souboj s Humburgerem může rozhodnout o další titulové šanci
MMAMAG.cz
dnes, 06:15
2 min
Experti označili 1 nejhorší druh rýže. Má ho ve spíži skoro každá česká domácnost
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:14
4 min
Falešná dršťková z hlívy ústřičné, která zahřeje, zasytí a chutí překvapí i milovníky klasické varianty
Cooky.cz
dnes, 06:13
4 min
Některé věci v odpadním potrubí nahánějí instalatérům hrůzu. Lidé je tam přesto bezmyšlenkovitě vyhazují každý den
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:12
2 min
Reklama
Ani radiátory, ani přímotopy. Na zimu 2026/27 se vrací tenhle způsob vytápění, který je 3x levnější a Češi ho milují
FVE.info
dnes, 06:11
3 min
Ani jogurt, ani majonéza. Do zeleninového salátu patří 1 surovina, kterou Turci používají po generace
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:04
3 min
Úspěšné ráno může začít obyčejnou sklenicí vody. Lékařka vysvětluje, jak jednoduchý návyk podporuje produktivitu i vnitřní rovnováhu
Zdravestravovani.eu
dnes, 06:02
2 min
V Kaplici začala stavba nového dálničního střediska. Obslouží D3 až k rakouské hranici
Budějcká Drbna
dnes, 06:01
2 min
Zraněný muž z fotografie u rozhlasu nalezen. Dodnes chodí se střelou v noze
HlídacíPes.org
dnes, 06:00
11 min
Reklama
Praha staví novou tramvajovou trať. Kolej spojí Libuši s Novými Dvory
Náš REGION
dnes, 06:00
1 min
Čepo naznačil, jak to chodí s výplatami v Oktagonu
MMAMAG.cz
dnes, 06:00
1 min
Pod hradem Houska je podzemí, kam nesmí ani průvodci. Oficiální důvod je bezpečnost. Neoficiální nikdo neřekne
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
3 min
Ruská flotila vyráží do Arktidy: Nová hlídková loď Ivan Papanin a rostoucí napětí s NATO
Securitytech
dnes, 06:00
3 min
Rajčata ze zahrady chutnají jinak než z obchodu, ale jen do září. Kdo je zpracuje správně, bude je mít celou zimu jako čerstvé
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Reklama
Květ mění barvu z růžové na modrou přímo na stonku. Zapomenutá česká bylinka z lesa léčí kašel a dýchací cesty lépe než sirup
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
3 min
Dnes večer se žádná žena neodtrhne od televize: Ve 20:00 vysílá Nova nejromantičtější film všech dob
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
3 min
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:59
Svačinky, které děti opravdu chtějí jíst. Hotové je budete mít během pár minut
Žena.cz
dnes, 05:59
Obyčejný ubrousek proměnila během několika desítek sekund v ozdobu slavnostní tabule. Výsledek vypadal jako mistrovské dílo
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:56
2 min
Reklama
Schick dal jasně najevo, že reprezentace je pro něj uzavřená záležitost. Vedení nároďáku o něm nechce mluvit
SportyŽivě
dnes, 05:52
4 min
Schranz v Slavii čeká na šanci a sbírá minuty z lavičky. V reprezentaci chce dokázat, že patří do základu
SportyŽivě
dnes, 05:51
3 min
Babiččin trik na svíčkovou funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce do omáčky a chutná jako z hospody
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:47
3 min
Lucia Szabová prošla OKTAGONem bez porážky. Dva pásy ji dovedly až do UFC
MMAMAG.cz
dnes, 05:45
2 min
Žena porodila své dítě, zatímco byla připojena na ventilátor. Lékaři odvedli skvělou práci
Krasnezeny.eu
dnes, 05:42
2 min
Reklama
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:42
Jak by dnes vypadal Jiří Hrzán: Oblíbený herec by podle AI ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm
In-lifestyle.cz
dnes, 05:38
3 min
Výprava přišla do tábora jen pár hodin po odchodu záchrany. Burke a Wills zemřeli v pustině
VědaŽivě.cz
dnes, 05:38
3 min
Kolik si vydělá letuška nízkonákladové aerolinky? Až to číslo uvidíte, přestanete si stěžovat
Outdoor tipy
dnes, 05:33
4 min
Tyto neviditelné jedy v jídle nezničíte ani vařením. Snaha ušetřit na plesnivých potravinách se krutě nevyplácí
ChytřeNaTo.cz
dnes, 05:31
4 min
Reklama
Silnice a železnice jako obranný výdaj? A Česko vloni nesplnilo kritéria NATO
HlídacíPes.org
dnes, 05:30
4 min
Vuelta podle experta jasně zastínila Tour i Giro. Bez Pogačara bude MS úplně otevřené
SportWin
dnes, 05:30
2 min
Růžička proti Roušalovi v Oktagonu? Novotný vysvětlil, proč teď ne
MMAMAG.cz
dnes, 05:30
2 min
KVÍZ: Poznáte pracovní obor podle tří odborných výrazů? Zkuste kvíz profesního slangu a terminologie
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
1 min
Nejhorší hořčice z českých supermarketů. Češi ji kupují úplně ke všemu a neví, co obsahuje
ExtraInspirace
dnes, 05:30
3 min
Reklama
Julii Roberts se ulevilo: Pretty woman měla původně do romantické komedie daleko
Ternoviny
dnes, 05:30
4 min
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:30
Geniální trik na čištění spár mezi dlaždicemi. Vyhnete se zbytečnému drhnutí a stačí vám 1 věc z kuchyně
PrimaProstor.cz
dnes, 05:27
3 min
Kašlu na drahé bistro. Uvařila jsem oběd na celý týden a vyšel mě na 150 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:23
4 min
Nevyhazujte staré kuchyňské hodiny z ČSSR. Za tyhle modely dávají sběratelé i 60 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:20
4 min
Reklama
Reklama
Babiš rozlítil soudce slovy o "mafii". Vzkázali mu, ať mlčí, reakce přišla vzápětí
Tyto neviditelné jedy v jídle nezničíte ani vařením. Snaha ušetřit na plesnivých potravinách se krutě nevyplácí
Jak by dnes vypadal Jiří Hrzán: Oblíbený herec by podle AI ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm
Máte strach, padala na Třinec kritika. Pomsta na ledě? V šatně jsme se spíš zasmáli
Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí
Reklama
Reklama