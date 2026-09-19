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Julii Roberts se ulevilo: Pretty woman měla původně do romantické komedie daleko

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Řada lidí vnímá filmovou komedii o prostitutce a bohatém podnikateli z počátku 90. let, Pretty woman, díky šťastnému konci a sympatickému obsazení spíše jako pohádku pro dospělé. Málokdo však ví, že mohla vypadat zcela jinak. Julia Roberts totiž původně kývla na zcela jiný scénář.
Herečka Julia Roberts neměla po prvním přečtení scénáře ze zisku hlavní role prostitutky moc velkou radost. Scénář ji totiž dostávala daleko za hranici komfortní zóny

Herečka Julia Roberts neměla po prvním přečtení scénáře ze zisku hlavní role prostitutky moc velkou radost. Scénář ji totiž dostávala daleko za hranici komfortní zóny

Zdroj: Wikimedia commons by Neon Tommy - Julia Roberts At The 2014 SAG AwardsUploaded by stemoc, CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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