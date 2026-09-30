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Juchelka oznámil další změny: Tato skupina seniorů dostane 3 000 Kč měsíčně navíc, jiní jen pětistovku

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O tom, kolik peněz senior dostane k důchodu navíc, rozhodne v příštích […]
Juchelka oznámil další změny: Tato skupina seniorů dostane 3 000 Kč měsíčně navíc, jiní jen pětistovku

Juchelka oznámil další změny: Tato skupina seniorů dostane 3 000 Kč měsíčně navíc, jiní jen pětistovku

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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