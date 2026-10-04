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„Jsou to pitomí parchanti.“ Trump v Ohiu vyhrožoval, že stát po výhře demokratů nechá na holičkách

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Dennívýzva
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Prezident Donald Trump v Ohiu názorně předvedl, jak dnes vypadá jeho předvolební kampaň. Sprosté nadávky na adresu demokratů, sliby peněz pro poslušné a výhrůžka těm, kteří by volili jinak. O drahém benzinu nebo o stovkách propuštěných dělníků z nedaleké továrny ale osmdesátiletý prezident mluvit nechtěl. Ohio totiž podle něj vzkvétá.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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