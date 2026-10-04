„Jsou to pitomí parchanti.“ Trump v Ohiu vyhrožoval, že stát po výhře demokratů nechá na holičkách

Prezident Donald Trump v Ohiu názorně předvedl, jak dnes vypadá jeho předvolební kampaň. Sprosté nadávky na adresu demokratů, sliby peněz pro poslušné a výhrůžka těm, kteří by volili jinak. O drahém benzinu nebo o stovkách propuštěných dělníků z nedaleké továrny ale osmdesátiletý prezident mluvit nechtěl. Ohio totiž podle něj vzkvétá.
Nadávky ze školního pódia
Sobotní mítink se konal na střední škole Butler High School ve Vandalii nedaleko Daytonu a prezident se rozhodně nekrotil. „Jděte volit. Když to uděláte, vyhrajeme, vyhrajeme drtivě a strčíme jim to do p*dele,“ hřímal za bouřlivého potlesku. Demokraty později označil za „pitomé parchanty“ a zopakoval i svou novou přezdívku „blbokrati“. Neodpustil si ani rýpnutí do reportérky CNN Kaitlan Collinsové, která se podle něj nikdy neusmívá a je velmi nešťastný člověk.
Trump: „We’ve gonna shove it up their ass … They are a bunch of dumb son of a bitches“
Remember when presidents had dignity?
Here’s a lowlight supercut from Trump’s rally tonight in Ohio: https://t.co/7Ff148Iwo9
— Aaron Rupar (@atrupar) October 4, 2026
Na sociálních sítích se okamžitě rozjela vlna kritiky. Řada komentujících připomínala, že prestiž prezidentského úřadu sice klesá už od dob Nixona, ale veřejné nadávky na adresu velké části vlastních občanů představují dno v celé 250leté historii země. Jiní dodávali, že ještě víc než samotný prezident je děsí lidé, kteří takovým vulgaritám nadšeně tleskají.
Pomoc jen pro své
Za hrubými slovy se ovšem skrývalo i mnohem vážnější sdělení. Trump otevřeně naznačil, že ochota federální vlády pomáhat Ohiu bude záviset na tom, koho tamní lidé zvolí. Republikánští politici mu prý kvůli penězům pro stát volají neustále. Na adresu demokratické kandidátky na guvernérku Amy Actonové, bývalé šéfky zdravotnictví státu z dob covidu, ale vzkázal jasně: „Já jí ale pomáhat nebudu.“
Ohio je pro republikány klíčovým bojištěm. Senátor Jon Husted, který usedl do křesla po současném viceprezidentovi J. D. Vanceovi, svádí vyrovnaný souboj s bývalým senátorem Sherrodem Brownem. Vivek Ramaswamy pak navzdory obřímu náskoku v penězích a více než dvanácti milionům dolarů za reklamu jen těžko drží krok právě s Actonovou. Bez zisku Ohia přitom demokraté většinu v Senátu nejspíš nezískají.
Ohio prý vzkvétá
„Váš stát vzkvétá. Nerad to říkám, ale vzkvétá každý stát,“ ujišťoval Trump publikum. Realita v okolí Daytonu ovšem vypadá jinak. Jen pár dní před mítinkem přišlo v nedalekém Springfieldu o práci téměř 1400 lidí z továrny na nákladní auta. Benzin v Ohiu za poslední rok podražil o 35 procent a kanadská odvetná cla kvůli Trumpově obchodní válce dopadají na tamní vývoz v hodnotě zhruba tří miliard dolarů.
Před školou, kterou sám nedávno vychodil, proto stál devatenáctiletý stavební dělník Jonathan Smith s cedulí, na které se ptal, kde jsou ty slibované nižší ceny benzinu. Šetří prý na svatbu, ale s každým zdražením je to těžší. Koho bude volit, zatím neví.
Lorain resident Brenda White, who supports data centers, asked for a photo with @SenJonHusted ahead of the #Trump rally. A Husted staffer asked her, “Can we do it without the sign?” She insisted on holding it. https://t.co/gQGNOmIwIY
— Anna Staver (@AnnaStaver) October 3, 2026
Atmosféru večera dokreslila drobná scéna z tribuny. Šedesátiletá Brenda Whiteová tam s cedulí za stavbu datového centra ve svém městě přemlouvala senátora Husteda, aby projekt podpořil. Než se s ní ale stihl vyfotit, jeden z mužů z jeho doprovodu se zeptal, jestli by to nešlo bez té cedule. V tom je celá Trumpova kampaň v Ohiu: z pódia nadávky a sliby, a všechno nepohodlné raději pryč ze záběru.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Pixabay
The post „Jsou to pitomí parchanti.“ Trump v Ohiu vyhrožoval, že stát po výhře demokratů nechá na holičkách
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