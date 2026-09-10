Jsi srab! Měli jsme na tebe jít minimálně dva! hučel Kotlár do Muradova. Boj 1 na 1 není fér, vytýká mu

- Kotlár tvrdí, že smlouvu podepisoval s formátem dva proti jednomu
- Muradov v posledních dnech opakovaně uvedl, že soupeři mají nastupovat postupně a střídat se
- Uzbek s vyšším počtem protivníků problém nemá, pokud se za každého připlatí
- Přesná pravidla ani konečný počet členů rodiny organizace stále nezveřejnila
- Zápas je na programu 31. října na turnaji G MMA 1: Samhain v pražské Nové Spirále
Spor o jedno číslo
Video začíná pozdravem promotérům, pokračuje ale útokem. Kotlár tvrdí, že šampion polotěžké váhy OKTAGONu couvá od toho, co bylo dohodnuté.
„Chtěl jsi na tiskovce ještě deset lidí navíc, vždyť s tebou Patrik Kotlár mluvil, že když se to zaplatí, tak si vezmeš ještě deset lidí. Ale ty nás chceš furt po jednom. No a my chceme jít dva plus jedna," prohlásil.
Rozpor je přitom doložitelný. Uzbek na tiskové konferenci skutečně reagoval na dotaz promotéra Jakuba Jíry slovy, že mu je jedno, kolik soupeřů má ve smlouvě, protože za každého dalšího se musí zaplatit. V pozdějších vyjádřeních ale opakovaně upřesnil, že nemá jít o situaci, kdy se na něj vrhne několik lidí současně, ale o postupné střídání jednotlivců.
Právě to Diego považuje za neférovou situaci. „Já jsem šel podepsat smlouvu s tím, že půjdeme dva versus jedna. A najednou ty si měníš pravidla," zlobil se ve videu a doplnil, že totéž podle něj podepisovali i ostatní členové rodiny.
Vzkaz, který si Muradov do promo materiálů nedá
Nejostřejší část zněla přesně tak, jak se dá v tomhle prostředí čekat. Kotlár se ptal, jestli má šampion strach, že mu Kotlárovci vezmou kariéru i slávu, a použil formulaci, kterou v mírnější podobě zopakoval několikrát.
„Když jsi bojovník UFC a OKTAGONU, a ty máš strach jít s Kotlárama, když půjdou dva plus jedna? Tak to jsi se pos*al teda, kamaráde," pronesl.
Jako argument nabídl srovnání. Zápas je podle něj amatéři proti profesionáli, takže početní převaha je jediné, co ho vyrovnává. Na konci videa slíbil důkaz v podobě záběrů muže bez sportovní kariéry, který se prý postavil rovnou třem soupeřům.
Zmínil také původ celé myšlenky. Autobus Kotlárů měl podle jeho slov původně mířit na Karlose Vémolu, a když z toho sešlo, vzal si zakázku Uzbek. Vémola nabídku odmítl a zůstal u OKTAGONU, na tiskovku přesto dorazil a Diegovi tam uštědřil několik facek.
Druhá strana mluví o práci a o penězích
Muradov k tomu přistupuje úplně jinak. Netají se tím, že celý duel bere jako show a jako placenou práci, a početní převahu nedramatizuje.
„Šanci má každý, ale já se tomu věnuji odmalička," uvedl ve svém vlastním videu a dodal, že Kotlárovci pochopí, o co jde, teprve po zavření klece.
Ekonomiku celé věci popsal ještě jasněji. Podle jeho slov jde o největší finanční odměnu za jeden zápas v jeho kariéře, spekuluje se o částce v řádu milionů korun.
Kdo má pravdu ohledně smlouvy, se veřejně ověřit nedá. Jisté je jen to, že G MMA dosud nezveřejnila ani konečný počet soupeřů, ani pravidla. A do 31. října na to zbývá necelých osm týdnů.