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Jsem turecký herec. Žena z Olomoucka naletěla podvodníkovi, přišla o osm milionů

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Podvodník, který se vydával za tureckého herce Barise Arduce, připravil ženu z Olomoucka o více než 8 milionů korun. Na sociálních sítích se s ní seznámil již v roce 2024 a obalamutil ji různými pohádkami a legendami. Postupně tak z ženy vylákal několik desítek plateb.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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