Jožo Ráž promluvil o videu, kde ho podpírá ochranka. Opilý prý nebyl, ale jednoho panáka si před koncertem dá vždyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jožo Ráž promluvil o videu, kde ho podpírá ochranka. Opilý prý nebyl, ale jednoho panáka si před koncertem dá vždy
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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