Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Josefíno, zatanči mi na rozloučenou. ANO dostalo výprask, ODS však nemá co slavit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Povolební ráno přineslo důvod ke spokojenosti především odpůrcům Andreje Babiše.
Tomáš Portlík z ODS na brífinku po komunálních volbách 2026, FOTO: Libor Šprysl, inregion.cz

Tomáš Portlík z ODS na brífinku po komunálních volbách 2026, FOTO: Libor Šprysl, inregion.cz

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:32

Reklama
Další články z Inregion.cz
Babišův výprask na Vyškovsku. Grolich smetl kandidátku ANO a Alence Schillerové zbylo velké mrzeníčko
Babišův výprask na Vyškovsku. Grolich smetl kandidátku ANO a Alence Schillerové zbylo velké mrzeníčko
Doksanský se vysmál Pavlovi, že nepůjde volit. Prezident odvolil a Lize užitečných Babišových zbyla hromská ostuda
Doksanský se vysmál Pavlovi, že nepůjde volit. Prezident odvolil a Lize užitečných Babišových zbyla hromská ostuda

Denis Doksanský se rozhodl rozšířit sbírku politického humoru, kterou by Liga užitečných Babišových mohla…

Babiš lživě připsal Seznamu 132 milionů. Úřad vlády našel osm, zbytek se zatoulal do Hotentálie
Babiš lživě připsal Seznamu 132 milionů. Úřad vlády našel osm, zbytek se zatoulal do Hotentálie

Premiér Andrej Babiš otevřel účetní oddělení Hotentálie, v němž se peníze nemusejí sčítat, pokud…

Jurečka přirovnal Babiše k brojlerům z velkochovu: Premiéra probudí až rozsvícené mediální reflektory
Jurečka přirovnal Babiše k brojlerům z velkochovu: Premiéra probudí až rozsvícené mediální reflektory

Premiér Andrej Babiš (ANO) svolal na pondělí jednání Národní koalice pro boj se suchem…

Macinka označil pravidla ČT za stupidní a kvůli superdebatě odstřihl televizi od celého ministerstva
Macinka označil pravidla ČT za stupidní a kvůli superdebatě odstřihl televizi od celého ministerstva

Závěrečná předvolební Superdebata České televize má nabídnout střet předsedů parlamentních stran, jenže...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.