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Josef Maršálek pokřtil největší knihu kariéry: Nečekaná slova o stopce pro další kuchařky!

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Josef Maršálek (44) má za sebou další důležitý milník. Za přítomnosti kamarádů a známých pokřtil kuchařku s názvem Zimní. Redakce Aplausin.cz nesměla na události pochopitelně chybět.
Josef Maršálek pokřtil největší knihu kariéry: Nečekaná slova o stopce pro další kuchařky!

Josef Maršálek pokřtil největší knihu kariéry: Nečekaná slova o stopce pro další kuchařky!

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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