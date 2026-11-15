Josef Dvořák v Českém ráji proměnil ruinu pily v chalupu s bazénem. Výši prý důchodu nezná, finance hlídá manželka Jája

Čtyřiaosmdesátiletý herec Josef Dvořák o své penzi nic neví, protože podle jeho slov „celou produkci řídí druhá polovina rodiny“. Místo starostí s úřady a financemi tak raději jezdí na chalupu v Českém ráji, kterou s manželkou Jarmilou udělali z ruiny staré pily.
Na úřad ho musela dotáhnout žena
Oficiálně je Dvořák v penzi už dlouhé roky. Výši svého důchodu ale prý vlastně vůbec nezná. Před lety ho totiž manželka, které říká Jája, musela k vyřizování papírů doslova donutit. Úředníci se ho vyptávali, co do té doby dělal.
„Já jim říkal, kdo si to má pamatovat? A oni, že to musí vědět kvůli výpočtu penze. Tak jsem si přibližně vzpomněl, jim to stačilo a vyměřili mi penzi. Jinak o ni nic nevím,“ popsal nedávno pro CNN Prima NEWS.
„Já se naštěstí prachama vůbec nezabývám. Jako celou produkci řídí druhá polovina rodiny, to jest moje manželka. A jestli je spokojená nebo ne, to záleží na ní,“ dodal s úsměvem.
Z ruiny chalupa s bazénem
Léto manželé tráví v roubence nedaleko hradu Kost. Dům pochází zhruba z roku 1860 a původně fungoval jako pila. Když ho před více než čtyřiceti lety kupoval, budova připomínala spíš ruinu. Postupně ji opravili a přidali i bazén. Ptáky v okolí totiž celé roky krmí, a když se večer setmí, slétnou se a zpívají tak, že má člověk podle něj „dojem, že bydlí ve voliéře“.
Proč ho to táhne zrovna sem, vysvětlil historkou z New Yorku. Cestování do zahraničí už ho totiž neláká, vadí mu hodiny čekání na letišti i nejistota ohledně ubytování. Vzpomněl si, jak s fotbalovým klubem Amfora vyrazil do Ameriky a těšil se na výhled z okna. Skončil ale v prvním patře s pohledem na protější stěnu v zadním traktu.
Na chalupě se ale nezastaví, pořád je co dělat. Fyzická práce ho podle jeho slov baví. „Kdysi mi jeden pan psychiatr řekl: ‚Jestli se chcete, panáčku, udržet při životě, musíte fyzicky pracovat. Ale to je vám cizí.‘ Já mu pověděl, že kecá, protože dělám fyzicky velikánsky rád,“ svěřil se pro Deník.
Místo toulek do přírody míří do hospody
Výletníci občas nakukují přes plot, ale herci to nevadí a s fanoušky se ochotně fotí. Lidé se prý tou cestou zkrátka naučili chodit. Sám ovšem okolní přírodu na dlouhých túrách neobjevuje.
Na procházky podle svých slov s manželkou vůbec nechodí. „Nejdál jsme došli na hrad Kost, protože dole je hospoda. Ten hrad je od naší chalupy vážně jen kousek. Pokaždé když jsme tam zamířili, hned jsme zasedli a už na nás čekala celá naše parta. Pilo se pivo a klábosilo,“ přiznal herec. Hrad Kost ale znají aspoň jejich děti, dával jim totiž peníze na prohlídku.
Strach z vystoupení vnučky ho přešel
Vychoval čtyři dcery. Tři má vlastní a čtvrtou vyženil. Rád se vídá s vnoučaty i pravnoučaty. Dcera Zuzana hraje ochotnické divadlo a herectví na akademii studuje také jeho vnučka.
Na její školní představení se vypravil s jistými obavami z toho, co na jevišti uvidí. „Říkal si, mlaďoši, učedníci, ale musím tam jít, aby viděla, že má dědoušek o ni zájem a že budu tolerantní… A představte si, že jsem viděl nádherné představení! Byl jsem úplně odvázenej, jak jim to hrálo,“ vyprávěl letos v červnu.
Sám se divadla nevzdává. Letos v létě vystupoval pod Žižkovskou věží s komedií S pydlou v zádech. Hrají ji podle něj už čtyřicet, možná padesát let a považuje ji za svou vlajkovou loď.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cnn.iprima, denik).