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Jonesův obávaný kop může v UFC skončit. Dana White podpořil jeho zákaz

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Kalifornská komise chce otevřít zákaz kopů mířených na koleno. Dana White dal návrhu veřejně podporu, takže technika spojená hlavně s Jonem Jonesem může z pravidel MMA zmizet.
Jonesův obávaný kop může v UFC skončit. Dana White podpořil jeho zákaz

Jonesův obávaný kop může v UFC skončit. Dana White podpořil jeho zákaz

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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