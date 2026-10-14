Jones rozebral dva klíčové zápasy v těžké váze UFC. O Pereirovi má pochybnosti, u Hokita vidí velkou šanci

Jon Jones mluví o cizím titulovém zápase a zní to chvíli jako kompliment, chvíli jako účetnictví vlastní kariéry. Nejdřív chválí vyzyvatele Joshe Hokita a připouští, že by klidně mohl vyhrát. O pár vět dál dodá, že každá výhra Ciryla Ganea dělá dobře jeho vlastní značce. Právě Ganea totiž sám porazil. U druhého velkého zápasu těžké váhy, Alexe Pereiry proti Sergeji Pavlovičovi, pak najednou neví, komu věřit. V článku Sherdogu z 15. června 2026 redakce MMAmag dohledala, jak Jones reagoval, když Pereira naposledy prohrál, a rozdíl proti říjnu stojí za porovnání.
Jones chválí neporaženého vyzyvatele a hned přidá háček
Jon Jones, 39letý americký bývalý šampion polotěžké váhy (do 93 kg) i těžké váhy (do 120 kg) UFC, největší světové MMA organizace, s bilancí 28-1-0 a jedním zápasem bez výsledku, hodnotil oba zápasy v rozhovoru pro kanál The Schmo na YouTube z 13. října 2026. V textu, který na tenhle rozhovor odkazuje, dohledala redakce MMAmag na
Sherdogu citaci „Josh teď vypadá skvěle“ a pokračování „Odvádí skvělou práci. Samozřejmě ho vedou jedni z nejlepších trenérů na světě. Vždycky jsem podporoval zápasníky a stál za nimi“.
Ciryl Gane, 36letý francouzský bojovník v těžké váze s bilancí 14-2-0, je nesporným šampionem poté, co se titulu vzdal předchozí držitel Tom Aspinall kvůli pokračujícím potížím po zásahu do oka. UFC to oznámila 20. září 2026. Proti němu jde Josh Hokit, 28letý americký bojovník v těžké váze s bilancí 10-0-0 ze stáje Jackson-Wink MMA.
Jenže o pár vět dál zazněla věta, která Jonesovu pochvalu staví do zvláštního světla.
Každá Ganeova výhra podle Jonese zvedá i jeho vlastní značku
Jones podle Sherdogu dodal:
„Lhal bych, kdybych neřekl, že to naší značce pomáhá vypadat skvěle, když Ciryl Gane poráží soupeře“. Polský web Lowking má z téhož rozhovoru širší pasáž: „Čím víc soupeřů Ciryl Gane porazí, tím víc to podtrhuje výjimečnost naší party“.
Má to logiku. Ganea porazil Jones 4. března 2023 na UFC 285 škrcením gilotinou v 1. kole v čase 2:04. Čím déle Gane vyhrává, tím lépe vypadá i tenhle výsledek.
Deset zápasů, žádná porážka a devět soupeřů, kteří neslyšeli gong
Jonesův respekt není jen zdvořilost. V bilanci na Sherdogu dohledala redakce MMAmag rozpis Hokitových deseti výher a dopočítala jejich podíl.
Způsob výhry Počet Podíl z 10 výher KO/TKO 6 60 % Submise 3 30 % Rozhodnutí rozhodčích 1 10 %
První výhru v UFC má Hokit z 8. listopadu 2025, kdy zastavil Maxe Gimenise technickým knockoutem v 1. kole v čase 0:56. Od ní k boji o pás uplyne 371 dní, tedy rok a šest dní. Zápas s Ganem je hlavním zápasem turnaje UFC 334, 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden v New Yorku. Pereira proti Pavlovičovi nastoupí na UFC 335, 12. prosince 2026 v Las Vegas; podle pořadatele haly je zápas vypsaný na 5 kol.
U druhého zápasu ale Jones žádnou předpověď nenabídl.
U Pereiry si Jones netroufá vůbec
„Alex v posledním zápase působil nejistě a možná pochyboval sám o sobě, takže opravdu nevím“, cituje Jonese polský přepis. Jones podle něj dodává: „Vlastně jsem si myslel, že Pereira bude pro Ciryla Ganea mnohem těžší soupeř“.
Alex Pereira, 39letý brazilský bojovník v těžké váze s bilancí 13-4-0, prohrál s Ganem 14. června 2026 technickým knockoutem ve 2. kole v čase 1:27. Pavlovič, 34letý ruský bojovník téže kategorie, má bilanci 21-3-0.
Sám Pereira mezitím tvrdí v rozhovoru pro
MMA Fighting z 13. října 2026, že zápas Gane proti Hokitovi byl „tak trochu zmanipulovaný“ a že ho UFC protlačila přes lidi s dosahem. Bývalý šampion a komentátor Daniel Cormier, kterého Pereira jmenoval, reagoval týž den na svém kanálu na YouTube slovy „UFC mi neřekla, abych tenhle zápas propagoval jako zápas, který se má uskutečnit“. Značka, která se staví z cizích výher
Jones nekomentuje těžkou váhu jako expert, ale jako správce vlastního odkazu. Je to legitimní, jen je dobré to pojmenovat: hodnota jeho vítězství z roku 2023 roste s každým soupeřem, kterého Gane srazí.
Právě proto zní jeho dvě věty o Hokitovi vedle sebe tak zvláštně. Vyzyvateli dává šanci, šampionovi přeje výhru. Obojí v jedné odpovědi.
U Pereiry mu taková židle chybí. Nemá co počítat, a tak si radši nesedá ani na jednu.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka