Jones odhalil, komu fandí v titulové bitvě o těžkou váhu UFC. Jeho slova překvapí

Je to víc než tři roky, co Gane skončil na zemi s gilotinou kolem krku. Trvalo to 2:04 a muž, který ho k tomu donutil, mezitím ukončil kariéru. Z Ganea je šampion těžké váhy, tedy divize do 120 kg, a pás má obhajovat v New Yorku. A Jon Jones, 39letý americký bývalý bojovník těžké váhy s bilancí 28-1-1 (1 NC, zápas bez výsledku) a bývalý šampion UFC, největší světové MMA organizace, o tom mluví způsobem, jaký se od bývalých králů divize slyší málokdy. Redakce MMAmag jeho slova porovnala s tím, co o Ganeovi říkal v roce 2023.
Jones v rozhovoru řekl větu, kterou bojovníci obvykle spolknou
Jones vystoupil v říjnu 2026 v pořadu The Schmo. V citacích z toho rozhovoru, které redakce MMAmag dohledala na webech Apex Football Lite a MMA Sucka, říká: „Lhal bych, kdybych neřekl, že čím víc lidí Ciryl Gane porazí, tím víc to ukazuje výjimečnost naší rodiny a našeho týmu“. Oba weby výrok připisují Jonesovi.
Gane podle Sherdogu obhajuje pás 14. listopadu 2026 na turnaji UFC 334 v Madison Square Garden proti neporaženému Joshi Hokitovi. Šampion jde do zápasu s bilancí 14-2 a jedním zápasem bez výsledku, vyzyvatel s bilancí 10-0. Údaje platí k 10. říjnu 2026. Sám Jones už zápasit nebude, jeho konec kariéry oznámila UFC 21. června 2025 a podle MMA Fighting koučuje Gablea Stevesona.
V roce 2023 ho shazoval. V roce 2026 z jeho výher těží
Na předzápasové tiskové konferenci před UFC 285 v březnu 2023 Jones podle MMA Fighting označil Ganea za „nejméně komplexní“ těžkou váhu z nejlepší pětky divize a vypočítával jeho slabiny ve wrestlingu i v jiu-jitsu. O tři a půl roku později z Ganeových výher dělá vizitku vlastního týmu.
Mezi oběma výroky leží jediná věc. Z výsledkového dokumentu Nevadské atletické komise, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že 4. března 2023 Jones porazil Ganea submisí gilotinou v 1. kole v čase 2:04 a získal uvolněný titul těžké váhy. Čím výš Gane od té doby vyšplhal, tím dráž vypadá ta dvouminutová práce. Ganeův pás je zrcadlo, ve kterém se Jones prohlíží.
O to zvlášť vyznívá druhá polovina Jonesova vystoupení, ve které přiznal, že celá situace je pro něj nepříjemná a že by Ganeova vyzyvatele nejradši viděl vyhrát.
Soupeři šampiona ale posílá něco jiného než jen uznání
K zápasu Jones dodal predikci: „Hokit by klidně mohl vyhrát“. Není to tip redakce ani odhad šancí, je to jeho věta. Situaci kolem Hokita zároveň označil za nepříjemnou kvůli trenérům, které má podle něj s Hokitem společné. Veřejně je doložená jen společná vazba; Sherdog uvádí u obou tým Jackson-Wink MMA.
Neporažený vyzyvatel s bilancí 10-0 proti šampionovi, který prohrál jen dvakrát. Jones to uzavřel přáním, ať vyhraje lepší, což po předchozích třech letech zní jinak než na první poslech. V témže rozhovoru došlo i na druhé jméno, které Gane v roce 2026 poslal k zemi.
Pereirovi naměřil jiný metr a sám přiznal, že to neumí odhadnout
Alex Pereira přešel v roce 2026 do těžké váhy a v souboji o prozatímní pás narazil na Ganea. Podle Sherdogu prohrál 14. června 2026 technickým knockoutem ve 2. kole v čase 1:27. Dalším krokem po té porážce je pro něj 12. prosince 2026 zápas proti Sergeji Pavlovičovi na UFC 335 v Las Vegas, který MMA Fighting popisuje jako pětikolový hlavní předzápas.
Jonesovo hodnocení je stručné: „Alex, který přišel do posledního zápasu, byl váhavý a možná sám sebe zpochybňoval“. Zároveň přiznal, že od Pereiry čekal proti Ganeovi větší odpor, a proto si na jeho duel s Pavlovičem netroufá tipovat. Zůstává otázka, co vlastně bývalý šampion těmi výroky sleduje, když už do klece nevstoupí.
Bývalý šampion, který brání jedinou věc
Jones nemá v listopadu ani v prosinci co ztratit. Ovlivnit může jedinou věc: jak se bude číst to, co v kleci stihl. Proto mu sedí, když Gane sbírá výhry, a proto nad Pereirou kroutí hlavou.
Je to nejpoctivější verze sportovního ega, jakou scéna nabízí. Žádná výhrůžka, žádný návrat, jen muž, který si hlídá, aby jeho stará gilotina časem nezlevnila. Zrcadlo se jmenuje Ciryl Gane a 14. listopadu 2026 bude stát uprostřed Madison Square Garden.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka