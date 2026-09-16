Jones nevěří Aspinallovu zranění. Po uvolnění titulu těžké váhy v UFC přišla ostrá reakce na sítích

14. září 2026 zveřejnil Aspinall na sociálních sítích prohlášení, které otřáslo celou těžkou váhou UFC. Britský šampion oznámil, že kvůli pokračujícím komplikacím s očima nedostane lékařské povolení k zápasu, a proto uvolňuje pás. O den později se na síti X ozval Jon Jones, ne vlastním komentářem, ale souhlasem s fanouškovským příspěvkem, který Aspinallovo zranění bagatelizoval a obvinil ho, že utekl před odvetou s Cyrilem Ganem. „Přesně moje pocity,“ napsal Jones.
Co přesně Jones na X napsal
Podle The Independent Jones reagoval na příspěvek účtu The Honest Jones Fan, který tvrdil, že Aspinallovo zranění nebylo tak vážné, že UFC věřila v jeho návrat a že Aspinall věděl, že Ganea neporazí, a tak zvolil snadnou cestu ven. Jones pod to napsal svůj souhlas. Pod dalším příspěvkem namířeným proti Aspinallovi, který Britovi upíral nárok na plnohodnotný titul a mluvil o „selhání MMA kariéry“.
Nejde o první výpad. Už v listopadu 2025 Jones veřejně zpochybňoval Aspinallovu odolnost slovy, že když se Tom zraní, „okamžitě končí“. Po UFC 321 ho provokoval fotkami kachny a koně s páskou přes oko. Tentokrát ale přešel od ironie k explicitnímu zaštítění obvinění, že zranění nebylo vážné. To je kvalitativní posun.
Aspinallovo oko: diagnóza, která nemá jasný konec
Zdravotní příběh Toma Aspinalla je složitější, než jak ho Jones prezentuje. Po zápase s Ganem lékaři diagnostikovali takzvaný bilaterální traumatický Brownův syndrom, oboustranné traumatické postižení pohybu očí spojené s dvojitým viděním. Lékařský pokyn zněl jednoznačně: nesparovat ani nezápasit do úplného odeznění poruchy. Aspinall podle svého prohlášení podstoupil více operací, prodělal infekce a měl už domluvené datum návratu. Vrátil se do sparingu. Při něm si ale znovu poškodil pravé oko.
Srovnání s jeho předchozí velkou pauzou po zranění kolena v červenci 2022 ukazuje zásadní rozdíl. U kolena existoval jasný rámec: rekonstrukce, roční rehabilitace, návrat. U očí je prognóza nejistá, protože každý nový úder může vrátit problém na začátek. Aspinall sám ve svém prohlášení rámoval situaci i jako selhání ochrany bojovníka, výslovně řekl, že část komplikací je důsledkem faulů, které změnily průběh jeho kariéry, a že zápasníci spoléhají na rozhodčí, že si pravidla v takových momentech vynutí.
Proč Jonesova skepse nefunguje izolovaně
Jonesův výsměch nelze číst bez kontextu rozpadlé unifikace. Podle šéfa UFC Dany Whitea byl zápas Jones vs. Aspinall prakticky hotový, směřoval do Madison Square Garden. Pak Jones změnil názor a odešel do důchodu. Stalo se to 21. června 2025. Aspinall byl následně povýšen na plnohodnotného šampiona.
Jinými slovy: muž, který sám odmítl unifikační zápas a odešel, teď zpochybňuje motivaci soupeře, který titul uvolnil kvůli lékařsky doloženému zranění. Podle nás je právě tento timing tím nejostřejším prvkem celé situace. Jones nepřitvrdil v momentě, kdy se Aspinall hádal o peníze nebo odmítal soupeře. Přitvrdil ve chvíli, kdy se Aspinallův zdravotní problém definitivně proměnil z osobního dramatu v krizi celé divize.
Co bude s těžkou váhou UFC
Aspinallův odchod zanechal těžkou váhu v chaosu, který má v UFC strukturální rozměr. Od ledna 2023 proběhly v této kategorii jen tři zápasy o nesporný titul a tři po sobě jdoucí šampioni přišli o pás jinak než porážkou v kleci. Očekává se povýšení mezitímního šampiona Cyrila Ganea na plnohodnotného šampiona, i když UFC to k 16. září 2026 formálně nepotvrdilo.
O zápas s Ganem se už veřejně hlásí Josh Hokit, sportovní argumenty má i Alexander Volkov, byť ten má podle CBS Sports jiný smluvní závazek. A Jones? K dnešnímu dni neexistuje žádné potvrzení, že by UFC jeho návrat připravovalo. Poslední oficiální milník je jeho odchod do důchodu před více než rokem.
Těžká váha UFC potřebuje stabilitu, kterou jí ani Jones, ani okolnosti zatím nedopřály. Jonesovy příspěvky na síti X tuhle stabilitu nepřinesou, ale pozornost ano. A možná právě o to mu celou dobu šlo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek