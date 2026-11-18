Směna začínala ráno a končila ve tři odpoledne. Pak se jelo domů, převléklo a pokračovalo v tělocvičně, kde se do sedmi večer mlátilo do pytlů a padalo na žíněnku. Takhle vypadal běžný pracovní den muže, který v té době už zápasil v největší organizaci světa. Demetrious Johnson, přezdívaný Mighty Mouse, 40letý Američan z muší váhy do 57 kg s profesionální bilancí 25-4-1, se k pásu nedostal z luxusního tréninkového centra, ale z ranních směn. Redakce MMAmag prošla oficiální výsledky jeho titulových zápasů a spočítala, jak dlouho jeho vláda v muší váze doopravdy trvala.
Doma se muselo mluvit přímo do obličeje
Narodil se 13. srpna 1986 v Madisonville v Kentucky a vyrostl v Parklandu ve státě Washington. Jeho matka Karen byla od narození hluchá a odezírala ze rtů. ONE Championship v profilu z 27. září 2019 cituje Johnsonova slova: „Vždycky mě učila, abych se jí při mluvení díval do tváře, aby nám mohla odezírat ze rtů, ale neuvědomil jsem si to, dokud mi to neřekla sestra“. Táž organizace uvádí, že matka vychovávala děti sama poté, co skončilo její manželství s Johnsonovým násilnickým otčímem.
Biologického otce Johnson podle vlastních slov nikdy neviděl. Jeho výrok z rozhovoru pro Sherdog přebírá server Bleacher Report: „Nikdy jsem neviděl ani jeho fotku, ani záblesk, vůbec nic“. Na Washington High School zápasil a kvůli vytrvalosti běhal; UFC v oznámení o Síni slávy uvádí druhé a třetí místo na státním mistrovství Washingtonu v juniorském a seniorském ročníku.
Ze zápasnického kroužku na střední vedla cesta do klece UFC, jenže ještě dlouho poté se Johnson budil na budík v šest ráno kvůli něčemu úplně jinému než kvůli tréninku.
Směna do tří, klec po večerech
Amatérsky začal v roce 2007 na turnaji AXFC 16, kde knockoutoval Brandona Fiedse po 17 sekundách. Profesionální debut přišel až 15. srpna 2009 na KOTC Thunderstruck, kde Frankieho Mendeze ukončil submisí po škrcení zezadu v 1. kole v čase 4:38. V UFC se poprvé objevil 5. února 2011 na UFC 126 a Norifumiho Yamamota porazil jednomyslným rozhodnutím; do té doby měl profesionální bilanci 8-1.
Redakce MMAmag porovnala rozhovor pro Fox Sports z 20. dubna 2015, profil ONE Championship a veřejný přepis podcastu NoDegree a zjistila, že obvyklá zkratka o dělníkovi ze stavby sedí jen zpola. Hlavní civilní prací byl sklad a výroba v Tacomě, kde z recyklovaného papíru vznikaly ochranné desky na přepravu televizí, řezaly se na míru a expedovaly na paletách. Stavební a zednické práce Johnson zmiňuje jako dřívější zaměstnání, profil ONE Championship je shrnuje slovy o továrnách a stavbách.
Vzestup nebyl přímočarý. O několik měsíců později, 1. října 2011, prohrál titulový zápas bantamové váhy s Dominickem Cruzem jednomyslným rozhodnutím při bodování 50-45, 50-45 a 49-46. Teprve pak se přesunul do nově zřízené muší váhy a 22. září 2012 na UFC 152 v Torontu porazil Josepha Benavideze rozděleným rozhodnutím. Stal se prvním šampionem divize a začalo pětileté období, které z něj udělalo rekordmana.
Pět let vlády a jeden hod, který letěl světem
11 obhajob v řadě. Víc jich v UFC nikdo nemá, uvádí organizace v oznámení o Síni slávy. Poslední z nich přišla 7. října 2017 na UFC 216 proti Rayi Borgovi: podle oficiálního výsledku a zápisu nevadské atletické komise šlo o submisi armbarem v 5. kole v čase 3:15. Popis, podle kterého Johnson soupeře zvedl, hodil a páku na ruku nasadil ještě při dopadu, pochází z průběhového popisu zápasu, ne z úředního zápisu.
Z oficiálních výsledků UFC 152, UFC 216 a UFC 227, do kterých redakce MMAmag nahlédla, vychází, že od zisku pásu k rekordní obhajobě uplynulo 5 let a 15 dní. Celou titulovou vládu UFC vyčísluje na 2 142 dní.
|Milník
|Datum
|Odstup od zisku pásu
|Zisk pásu, UFC 152 (Benavidez)
|22. 9. 2012
|nic
|Rekordní 11. obhajoba, UFC 216 (Borg)
|7. 10. 2017
|5 let a 15 dní
|Ztráta pásu, UFC 227 (Cejudo)
|4. 8. 2018
|5 let a 316 dní
Nejdelší vítěznou sérii v historii muší váhy UFC, tedy 13 zápasů, přičítá Johnsonovi rovněž oznámení o Síni slávy. O deset měsíců později mu pás sebral Henry Cejudo a Johnson se v UFC už nikdy neobjevil.
Kam zmizel po porážce s Cejudem
Do Asie. ONE Championship 28. října 2018 oznámila, že Johnson podepsal smlouvu; že za něj UFC dostala Bena Askrena, popsaly tehdy ESPN a MMA Fighting. V Tokiu 31. března 2019 debutoval submisí gilotinou nad Yuyou Wakamatsuem ve 2. kole v čase 2:40 a postoupil v turnaji muší váhy. O tři roky později, 26. srpna 2022, knockoutoval Adriana Moraese letícím kolenem ve 4. kole v čase 3:50 a získal titul ONE Championship.
Kariéru ukončil 6. září 2024 po turnaji ONE 168 v Denveru, stále jako úřadující šampion. ONE Championship ho tehdy citovala: „Chci si prostě užít to, čeho jsem dosáhl, a odejít“. Z klece tedy odcházel dobrovolně a s pásem, ne po vyhazovu.
V oznámení, které UFC zveřejnila 29. března 2026 při turnaji v Seattlu, redakce MMAmag našla zařazení Johnsona do Síně slávy pro rok 2026 a výrok šéfa organizace Dany Whitea: „Demetrious Johnson je nejlepší bojovník muší váhy všech dob“. Muž, který ve skladu řezal ochranné desky na televize, tak drží v UFC rekord, jaký nikdo nesmazal, a kariéru dojel se zlatem kolem pasu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek