John Wick 3: Halle Berry natáčela se zlomenými žebry, padouši se mazali rybí omáčkou

John Wick 3, FOTO: Lionsgate / distr. TV Nova John Wick 3, FOTO: Lionsgate / distr. TV Nova John Wick 3, FOTO: Lionsgate / distr. TV Nova John Wick 3, FOTO: Lionsgate / distr. TV Nova John Wick 3, FOTO: Lionsgate / distr. TV Nova John Wick 3, FOTO: Lionsgate / distr. TV Nova John Wick 3, FOTO: Lionsgate / distr. TV Nova John Wick 3, FOTO: Lionsgate / distr. TV Nova John Wick 3, FOTO: Lionsgate / distr. TV Nova
Ve třetím pokračování akční série se ze zabijáka Johna Wicka stává psanec, na jehož hlavu je vypsána odměna čtrnáct milionů dolarů. Během útěku napříč kontinenty mu pomáhá bývalá přítelkyně Sofia, kterou hraje Halle Berry. Samotné natáčení přineslo extrémní situace od komplikovaných zranění hlavních hvězd až po budování přístřešků pro toulavé kočky v Maroku. Exkomunikovaný zabiják utíká do Casablancy
Příběh třetího dílu začíná bezprostředně po událostech
. John Wick, kterého hraje Keanu Reeves, porušil pravidla tajného spolku a zabil člena nejvyšší rady na neutrální půdě hotelu Continental. Stává se tak lovnou zvěří pro nájemné vrahy z celého světa. Aby si zachránil život a očistil své jméno, vydává se za člověkem postaveným nad samotnou radou. předchozího filmu
Během hledání cesty do marocké Casablancy odhaluje film také střípky z hrdinovy minulosti. John žádá o pomoc ředitelku syndikátu Ruska Roma a diváci se dozvídají jeho skutečné jméno. Jmenuje se Jardani Jovonovich a původně pochází z Běloruska. Podle Keanu Reevese vznikl celý film jen proto, že měl vizi Johna Wicka kráčejícího v obleku po poušti a chtěl zjistit cestu, jakou se tam dostal.
Zlomená žebra Halle Berry a rybí omáčka
Roli Sofie chtěly získat herečky jako Penélope Cruz, Salma Hayek nebo Uma Thurman. Nakonec ji obsadila Halle Berry, která režiséru Chadovi Stahelskimu kývla na spolupráci ještě před dokončením scénáře. Při nácviku akčních scén si zlomila tři žebra a nevěděla, kdy přesně k úrazu došlo. Chvíli pracovala se zraněním, nakonec musela přestat a bála se přeobsazení. Stahelski se ale rozhodl na její uzdravení počkat.
Ve filmu má Sofia dva psy plemene belgický malinois, se kterými Halle Berry trénovala šest měsíců. Zvířata nakonec poslouchala přímo ji, takže na place nebyl potřeba žádný specializovaný trenér. Natáčení útoku psů vyžadovalo specifický přístup ke kaskadérům hrajícím padouchy. Ti si museli rozkroky mazat směsí rybí omáčky a arašídového másla, aby zvířata útočila na přesně určená místa, a pod oblečením nosili několik vrstev balistické ochrany.
Skleněná stavba za miliony a tisíc marockých koček
Filmaři přesunuli část děje do africké Casablancy jako poctu starým noir filmům. Skutečné natáčení marockých scén probíhalo ve městě Essaouira, kde štáb narazil na nečekaný problém s tisícovkou toulavých koček. Produkce najala třicet specialistů, postavila pro zvířata přístřešky a na noc je krmila, aby ráno mohla uvolnit lokace pro kamery.
Pro závěrečný souboj v New Yorku nechali tvůrci postavit obrovskou skleněnou strukturu, jejíž výroba stála čtyři miliony dolarů. Několik herců do skleněných stěn během natáčení skutečně narazilo. V této scéně bojuje John Wick proti dvojici indonéských bojovníků. Původní scénář počítal s tím, že je Wick na konci souboje zabije. Keanu Reeves byl schopnostmi obou mistrů bojového umění Pencak Silat natolik ohromen, že požádal o změnu scénáře a nechal jejich postavy přežít.
Přetržená šlacha změnila padoucha, fyzika by zlomila vaz
Hlavního protivníka jménem Zero měl původně hrát japonský herec Hiroyuki Sanada. Těsně před natáčením si přetrhl Achillovu šlachu a roli převzal Mark Dacascos. Moment, kdy si Zero přisedne k Johnovi na pohovku, Dacascos improvizoval. Keanu Reeves o jeho úmyslu nevěděl, na situaci zareagoval a posadil se na jiné křeslo. Samotný Reeves ve filmu odkazuje na svou slavnou roli z
, když před závěrečnou bitvou pronese identickou větu o zbraních a spoustě zbraní. Matrixu
Ve filmu se objevuje několik faktických nepřesností. Neprůstřelná zbroj vojáků bez problému zachytává střely do hlavy i rány z brokovnice. Podle reálné fyziky by zasažení lidé nepřežili, protože by jim zbytková energie střel zlomila vaz. Zvláštně působí také scéna ze stájí. John Wick vejde do budovy v silném dešti zcela promočený, po absolvování několika soubojů utíká na koni v naprosto suchém oblečení.
Snímek John Wick 3 vysílá Nova Cinema 29. září ve 22:20 a reprízu uvede 1. října od 00:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).