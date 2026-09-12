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John Bunting si určoval, kdo si zaslouží zemřít. Pak kolem sebe vytvořil skupinu, která podle jeho pravidel zabíjelaČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Když policie v květnu 1999 otevřela trezor opuštěné banky v australském Snowtownu, našla v šesti plastových sudech ostatky osmi lidí. Za sérií vražd však nestál jen John Justin Bunting a jeho nenávist vůči lidem, které považoval za sexuální predátory. Mnohem obtížnější otázkou bylo, jak kolem sebe dokázal vytvořit prostředí, v němž další lidé přijali jeho právo rozhodovat, kdo je „špatný“ – a někteří podle toho začali sami zabíjet.
John Bunting si určoval, kdo si zaslouží zemřít. Pak kolem sebe vytvořil skupinu, která podle jeho pravidel zabíjela

John Bunting si určoval, kdo si zaslouží zemřít. Pak kolem sebe vytvořil skupinu, která podle jeho pravidel zabíjela

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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