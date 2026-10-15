Jogurtové lívance ke snídani jsou měkké, voňavé a ideální s ovocem nebo marmeládou

Jogurtové dělám ráda hlavně ve dnech, kdy nechci vytahovat půl spíže a stejně chci snídani, která má trochu řád. Tyhle jsou lívance bez vajec i pšeničné mouky, stojí na kokosovém , vločkách a rýžové mouce a díky džemu s jogurtu arašídovým máslem z nich snadno uděláte vydatné jídlo, ne jen sladkou chvilku na dva kousky.
Klasické české lívance stojí většinou na mouce, vejcích a mléku, často se do nich dává i droždí. V receptech se běžně objevuje třeba poměr 250 g hladké mouky, 2 vejce a 300 ml mléka, u kynutých verzí pak droždí pomáhá měkčímu středu a většímu objemu. Tady je postup jiný. Žádná pšeničná mouka, žádná vejce, žádné dlouhé čekání u mísy. Smysl ale zůstává stejný: výsledek má být pořád lívanec, ne suchá placička bez života.
U těsta se vyplatí neuspěchat jednu drobnost:
nechte ho aspoň 10 minut stát. Vločky i lněná mouka mezitím nasáknou tekutinu a hmota viditelně zpevní. Kdyby šla na pánev hned, bude se víc roztékat a lívance se budou hůř držet pohromadě. Upečete je i tak, jen výsledek nebude tak pěkný. A ještě pánev. Střední plamen je tady jistější než snaha mít vše rychle hotové, protože kokosový jogurt s rýžovou moukou chytají barvu poměrně brzy. Recept na syté jogurtové lívance
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme
Těsto: 400 g kokosového jogurtu natural 1 hrnek jemných ovesných vloček 1 hrnek rýžové mouky nebo instantní rýžové kaše 1/2 hrnku lněné mouky 4 až 5 dl kokosového nebo ovesného mléka, případně vody 1 špetka soli 1 až 2 lžíce oleje na opékání
Plnění a dokončení: podle chuti džem podle chuti arašídové máslo podle chuti sirup 1 hrst až 2 hrsti čerstvého ovoce Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Když jogurt zachrání snídani: Jogurtové lívance jsou vláčné, jednoduché a voní tak, že svolají celou domácnost Postup přípravy jemných jogurtových lívanců
1. Do větší mísy vložte
kokosový jogurt, přisypte jemné ovesné vločky, rýžovou mouku, lněnou mouku a sůl. Zatím přilijte jen 4 dl kokosového nebo ovesného mléka a promíchejte směs tak, aby v ní nezůstávala suchá místa.
Těsto nechte 10 minut odpočinout
2. Po odstátí zkontrolujte hustotu a podle potřeby dolijte zbytek tekutiny. Má být hutnější, ale pořád nabíratelné lžící a snadno roztíratelné na pánvi. Pokud působí těžší než běžné lívancové těsto, není to chyba.
3. Rozehřejte nepřilnavou pánev a jen ji lehce potřete
olejem. Není nutné ho dávat moc. Při větším množství se lívance začnou spíš smažit a jejich povrch bude zbytečně těžký.
4. Na pánev dávejte menší porce těsta, asi
1 až 2 lžíce na jeden lívanec. Pečte na středním plameni přibližně 2 až 3 minuty, dokud se nahoře neobjeví malé dírky a okraje trochu nezpevní.
5. Pak lívance opatrně otočte a dopečte je i z druhé strany, většinou stačí kolem
1 až 2 minuty. Hotové kousky skládejte na talíř, případně je dejte do trouby vyhřáté na 80 °C, aby nevychladly, než doděláte zbytek těsta.
6. Podávejte je promazané
džemem a arašídovým máslem, přelité sirupem a doplněné ovocem. Nejlepší jsou čerstvě upečené; u lívanců se tohle pravidlo obchází jen těžko.
TIP: Pokud chcete těsto trochu odlehčit, vmíchejte půl lžičky jedlé sody a pár kapek jablečného octa. U bezvaječného těsta to pomůže víc, než by se podle tak malého množství mohlo zdát. Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Když jogurt zachrání snídani: Jogurtové lívance jsou vláčné, jednoduché a voní tak, že svolají celou domácnost Co když chcete lívance upravit po svém?
Nejjednodušší úprava vede přes tekutinu.
Kokosové mléko chuť zjemní a lehce dosladí, ovesné mléko je střídmější a na běžné ráno mi připadá praktičtější. Když doma není ani jedno, vezměte bez obav vodu. Lívance budou méně výrazné, ale těsto bude fungovat dál.
Měnit se dá také mouka. Část
rýžové mouky lze nahradit instantní rýžovou kaší, která směs ještě víc zjemní. Pokud nechcete sladší variantu, dejte navrch bílý jogurt s ovocem a džem vynechte. Arašídové máslo bych ale ponechala, protože lívancům dodá sytost a celé jídlo pak nepůsobí jen jako rychlý dezert k . snídani Často kladené otázky o jogurtových lívancích
Proč se těsto po chvíli výrazně zahustí?
Hlavní práci v tomhle směru odvádějí
ovesné vločky a lněná mouka. Tekutinu nasávají ještě po zamíchání, proto je lepší nepřidávat celé množství mléka hned a hustotu doladit až po krátkém odpočinku.
Lze použít jiný jogurt než kokosový?
Ano, sáhnout můžete po jiném bílém rostlinném jogurtu i po běžném klasickém jogurtu. Jen počítejte s tím, že každý má trochu jinou hustotu, takže množství tekutiny bude nejspíš potřeba upravit podle oka.
Jak docílit větší nadýchanosti bez droždí?
Pomůže
jedlá soda a malé množství jablečného octa. U tradičních lívanců se o objem často postarají vejce nebo droždí, tady část jejich práce nahradí kypření a správně trefená hustota těsta.
Dají se udělat dopředu?
Ano. Do druhého dne vydrží v lednici a potom je stačí krátce prohřát na pánvi nebo v troubě. Sirup a ovoce ale přidejte až při servírování, jinak lívance zbytečně zvlhnou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, se souhlasem
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