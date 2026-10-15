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Jogurtové lívance ke snídani jsou měkké, voňavé a ideální s ovocem nebo marmeládou

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Jogurtové lívance dělám ráda hlavně ve dnech, kdy nechci vytahovat půl spíže a stejně chci snídani, která má trochu řád. Tyhle jsou bez vajec i pšeničné mouky, stojí na kokosovém jogurtu, vločkách a rýžové mouce a díky džemu s arašídovým máslem z nich snadno uděláte vydatné jídlo, ne jen sladkou chvilku na dva kousky.
Jogurtové lívance

Jogurtové lívance

Zdroj: Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Když jogurt zachrání snídani: Jogurtové lívance jsou vláčné, jednoduché a voní tak, že svolají celou domácnost
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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