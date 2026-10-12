Jogurtové lívance jsou v tom až po uši: Nadýchané, rychlé a z talíře mizí bez rozloučení

Jogurtové dělám hlavně tehdy, když chci teplou lívance , ale nemám náladu stát půl dopoledne u linky. Těsto je snídani hotové za pár minut, z téhle dávky vyjde přibližně 6 lívanců a jogurt se postará o to, že zůstanou měkké a vláčné. Ne gumové placičky, které vzniknou ve chvíli, kdy se spěchá až příliš.
Variant
lívanců je spousta, základ se ale pořád drží stejné čtveřice: mouka, vejce, jogurt a něco, co těsto jogurtových nakypří. Někdo přilévá mléko, jiný přidá trochu rozpuštěného másla, další nechá těsto jen s jogurtem. U menší domácí dávky se mi nejvíc osvědčilo držet ho spíš hustší. Když je řídké, na pánvi se rozjede do tenkých placek a lívance jsou pryč. To už je zkrátka jiná snídaně. Recept na rychlé jogurtové lívance
Doba přípravy: 15 minut Co potřebujeme
Těsto: 5 lžic polohrubé mouky 8 lžic bílého jogurtu 1 ks vejce 1/2 sáčku prášku do pečiva 1 sáček vanilkového nebo skořicového cukru 1 špetka soli 1 lžíce oleje do těsta podle potřeby
Smažení a podávání: trocha oleje na pánev podle chuti marmeláda, ovoce, zakysaná smetana nebo skořicový cukr Postup přípravy jednoduchých lívanců s jogurtem
1. Do mísy dejte
jogurt, vejce a cukr. Krátce promíchejte. Obyčejná metlička úplně stačí, tady se žádné velké šlehání nevyplatí.
2. Přisypte
polohrubou mouku, prášek do pečiva a špetku soli. Pokud bude těsto působit moc tuze, vmíchejte 1 lžíci oleje nebo trochu jogurtu navíc.
3. Těsto nechte zhruba 2 minuty stát. Prášek do pečiva se mezitím trochu probudí a směs ještě lehce zhoustne. V míse to nevypadá nijak zvlášť lákavě, ale tím se nenechte rozhodit.
4. Na pánvi rozehřejte slabou vrstvu
oleje a lžící tvořte menší lívance. Smažte je na středním plamenu asi 2 minuty z jedné strany, potom ještě 1–2 minuty z druhé.
5. Hotové lívance přesuňte na talíř a přidejte k nim
marmeládu, ovoce nebo zakysanou smetanu. S podáváním bych moc neotálela. Čerstvé, ještě teplé, chutnají nejlíp. Foto: Cooky.cz, Lívance, které nezůstanou jen na pánvi: Jogurtové lívance jsou nadýchané, rychlé a k snídani zmizí dřív než káva vystydne
TIP: Když dáte špetku skořice rovnou do těsta, lívance budou výraznější a často už nepotřebují tolik dalšího dochucování. Co když chcete jinou verzi?
Obměny se dají dělat bez problémů, jen je dobré hlídat hustotu těsta. Pokud místo jogurtu sáhnete po
zakysané smetaně, budou lívance chuťově plnější a těsto bývá hutnější. V takovém případě pomůže třeba lžíce mléka. Větší recepty už často pracují i s mlékem a máslem, například s poměrem kolem 250 g mouky, 150 g jogurtu, 300 ml mléka a 50 g másla. To už ale není malá snídaňová dávka pro dva, spíš lívance pro větší rodinu nebo pomalejší víkendové ráno.
Lze použít hladkou mouku? Ano. Z polohrubé mouky mi ale lívance připadají o něco nadýchanější. Hladká mouka funguje také, jen výsledek může být trochu hutnější.
Proč jsou lívance uvnitř syrové? Nejčastěji bývá moc rozpálená pánev. Povrch rychle zhnědne, zatímco střed se nestihne propéct. Lepší je držet střední plamen a nesnažit se to urychlit za každou cenu.
Dají se udělat bez cukru? Ano. Když je pak podáte s marmeládou nebo ovocem, sladkost jim nijak výrazně chybět nebude.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline