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Joe Rogan prozradil, že UFC zakáže kontroverzní kopy na kolena. Oznámení má přijít co nevidět

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U mikrofonu to znělo jako hotová věc: ten kop v kleci prý skončí. Jenže dokument, podle kterého rozhodčí fauly posuzují, o něm zatím mlčí. Kdo tu tedy co zakazuje?
Joe Rogan prozradil, že UFC zakáže kontroverzní kopy na kolena. Oznámení má přijít co nevidět

Joe Rogan prozradil, že UFC zakáže kontroverzní kopy na kolena. Oznámení má přijít co nevidět

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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