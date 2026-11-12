Joe Rogan prozradil, že UFC zakáže kontroverzní kopy na kolena. Oznámení má přijít co nevidět

Dva muži sedí u mikrofonů a baví se o kopu, který polovina fanoušků nenávidí a druhá ho bere jako chytrou práci. Pak jeden z nich prohlásí, že je po všem a technika bude nelegální. Joe Rogan, dlouholetý komentátor UFC a moderátor podcastu The Joe Rogan Experience, to řekl tónem člověka, který drží v ruce razítko komise. Host u stolu, aktivní bojovník UFC, mu ale nepřikývl. Oficiální oznámení o zákazu nikde. Redakce MMAmag proto otevřela přepis té epizody i aktuální pravidlový dokument, podle kterého se fauly v profesionálním MMA posuzují, a ty dva papíry si neodpovídají.
Věta, kterou Rogan pustil mezi fanoušky
Epizoda JRE MMA Show #188 vyšla 11. listopadu 2026 a hostem byl Paddy Pimblett, 31letý britský bojovník v lehké váze (do 70 kg) s bilancí 24-4-0. V přepisu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, padá klíčová pasáž v čase 2:56:39 až 2:57:17. Rogan tam říká: „Bude to zakázané… Ano, vím to… Myslím, že to oznamujeme právě teď… Myslím, že to lidé nevědí, ale bude to zakázané.“ V originále zaznělo „It is going to be made illegal… I think we’re announcing it right now“.
Řeč je o přímém kopu mířeném na koleno, kterému se anglicky říká oblique kick. Rogan sám ho ve starší epizodě #186 se Seanem Sharafem, zveřejněné 1. října 2026, popsal jako „útok na koleno přímým kopem, který ho hyperextenduje“. A tahle epizoda ukazuje posun. Před šesti týdny Rogan říkal, že „UFC teď mluví o tom, že se ten kop pokusí zakázat“. V listopadu už mluvil o hotové věci.
Pimblett s ním u stolu nesouhlasil. „Nemyslím si, že by to mělo být zakázané,“ reagoval a na otázku, jestli je to prostě věc, se kterou se bojovník musí vypořádat, odpověděl: „Jo, jako všechno ostatní, když máš zápas.“ Výrok se pak rozběhl dál přes noční shrnutí MMA Mania z 12. listopadu 2026, kde jeden z čtenářů v diskusi napsal: „Jestli je to pravda, vyhoďte celý sport do koše. Proti lineárním kopům na koleno existuje spousta obran!“ Jde o reakci jednoho fanouška, ne o postoj scény.
Kolikrát se tedy slovo „oblique“ objeví v platném znění pravidel? Odpověď je krátká.
Papír, který o faulech rozhoduje místo podcastů
Unified Rules of MMA jsou pravidlový rámec, podle kterého atletické komise posuzují fauly v profesionálním MMA. Aktuální dokument k 12. listopadu 2026 nenese označení 8.2025, jak se často uvádí, ale Unified Rules of MMA 8.2026; sdružení atletických komisí ABC ho na svém webu vede mezi platnými dokumenty a uvádí u něj změny schválené 5. srpna 2026.
V tomto dokumentu redakce MMAmag vyhledala tři výrazy. Výsledek je tenhle:
|Hledaný výraz
|Počet výskytů v Unified Rules of MMA 8.2026
|Kde se objevuje
|oblique
|0
|nic
|lateral
|0
|nic
|knee
|6
|výstroj a chrániče, uzemněný soupeř, dupání, velké klouby
Koleno tedy v pravidlech je, ale jinde, než kam míří debata. Dokument ho jmenuje u ochranného návleku, u lemu šortek, u zákazu úderu kolenem na hlavu uzemněného soupeře, u definice dupání a ve výčtu velkých kloubů, kam patří vedle kolen i zápěstí, kotníky, ramena a lokty. Zákaz kopu na koleno tam není schovaný pod jiným jménem. Prostě tam zatím není.
Jenže člověk, který by změnu skutečně protlačit mohl, o ní mluví veřejně už od září.
Muž s razítkem, o kterém se u mikrofonu nemluvilo
MMA Fighting 23. září 2026 napsalo, že Andy Foster, výkonný ředitel kalifornské atletické komise CSAC, tlačí na změnu Unified Rules tak, aby byly kopy na koleno nelegální. Podle téhož textu se Dana White, prezident UFC, po Contender Series postavil za něj: „Je to nejmocnější člověk v komisích kdekoliv na světě a je nejlepší… A my to nerozporujeme.“ Web se přitom odvolává na report novináře Aarona Bronstetera, ne na zveřejněný zápis komise. Ve veřejné agendě zasedání CSAC z 21. září 2026 bod o kopech na koleno ani o Unified Rules není.
A tady se láme celé téma. UFC je promotér, ne zákonodárce. Pravidla v regulovaném profesionálním MMA přijímají komise a jejich sdružení, ne tisková zpráva organizace. Roganova věta může popisovat směr, kterým to jde. Popisuje ho ale jako hotovou věc o několik kroků dřív.
Zbývá otázka, proč se z jedné věty stala zpráva rychleji, než se z návrhu stalo pravidlo.
Když má komentátor hlas autority
GLOSA Rogan nelže a nic si nevymýšlí. Mluví o něčem, co se v zákulisí opravdu řeší. Problém je v tom, že jeho mikrofon zní jako úřední věstník, i když jím není. Fanoušek si z toho odnese, že se pravidla změnila, a rozhodčí v kleci přitom pořád pracuje se stejným textem jako před rokem.
Scéna si na to zvykla. Informace o matchmakingu, smlouvách i pravidlech tečou přes podcasty dřív než přes dokumenty, protože podcast nemusí nic hlasovat. Jen u pravidel to má jiný dopad než u ohlášeného zápasu: tady jde o to, za co bojovník dostane odečtený bod a za co ne.
Napsaný zákaz kopů na koleno přitom existuje. Stačí si pro něj dojít do českého dokumentu.
Jak vypadá ten zákaz napsaný česky
V českém znění amatérských pravidel IMMAF pro rok 2025 redakce MMAmag dohledala, že mezi fauly pro všechny kategorie IMMAF patří „přímé/lineární front kicky směřující přímo na koleno“. U mládežnických kategorií stojí v dokumentu ještě stručnější věta: „žádné přímé kopy na koleno“.
Rozdíl tedy není v názoru na techniku, ale v úrovni soutěže. Amatérský český dokument zákaz má černé na bílém, profesionální Unified Rules 8.2026 ne. Co z toho plyne pro diváka: dokud se text profesionálních pravidel nezmění, je kop na koleno v kleci legální technika a rozhodčí ho trestat nebude.
Rogan nepopsal stav, popsal směr. Jen ho vyslovil dřív, než ho někdo stihl napsat do papíru.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka