Jmenuju se Earl: Inspirace u otce, představitel Earla roli dvakrát odmítl a sitcom skončil kvůli vysokým požadavkům

Jmenuju se Earl, FOTO: © 20th Century Fox Television, distr. FTV Prima Jmenuju se Earl, FOTO: © 20th Century Fox Television, distr. FTV Prima Jmenuju se Earl, FOTO: © 20th Century Fox Television, distr. FTV Prima Jmenuju se Earl, FOTO: © 20th Century Fox Television, distr. FTV Prima Jmenuju se Earl, FOTO: © 20th Century Fox Television, distr. FTV Prima Jmenuju se Earl, FOTO: © 20th Century Fox Television, distr. FTV Prima Jmenuju se Earl, FOTO: © 20th Century Fox Television, distr. FTV Prima
V populárním americkém sitcomu Jmenuju se Earl se diváci často setkávali se skrytými vzkazy. V závěru první řady například postava Cataliny nespustila vulgární hádku, ale španělsky poděkovala fanouškům u obrazovek za sledování seriálu. Proměna zloděje v lepšího člověka
Drobný podvodník a zlodějíček Earl z fiktivního maloměsta Camden County zjistí, že jeho život neustále provázejí nešťastné události. Když vyhraje obrovskou částku v loterii, vzápětí o vítězný los přijde pod koly auta. Právě tehdy si uvědomí, že za jeho potíže může karma, která mu vrací jeho vlastní špatné skutky. Rozhodne se proto stát lepším člověkem, sepíše si seznam všech lidí, kterým v minulosti ublížil, a jednoho po druhém začne vyhledávat, aby své hříchy odčinil.
Roli polepšeného gaunera ztvárnil herec Jason Lee, který nabídku původně dvakrát odmítl. Smlouvu podepsal až ve chvíli, kdy si přečetl scénář k pilotnímu dílu. Tvůrce seriálu Greg Garcia vymyslel základní příběh během práce na jiném sitcomu. Stanice Fox jeho námět sice odmítla, ale po roce a půl projekt zachránilo vedení stanice NBC. Inspiraci pro hlavní postavu našel Garcia ve svém vlastním nevlastním otci, který byl podle něj stejný problémový typ, ale na rozdíl od seriálového Earla se nikdy nezměnil.
Herecká setkání a hudební láska
Do role Earlova jednoduššího bratra Randyho tvůrci obsadili Ethana Supleeho. Jde o šestou hereckou spolupráci mezi Lee a Supleem, ale vůbec poprvé se oba herci setkali na obrazovkách v seriálu. Rodinné vztahy zasáhly i přímo do natáčení, protože postavu jednookého pošťáka Willieho si zahrál Bill Suplee, skutečný otec Ethana Supleeho. Herečka Jaime Pressly, která ztvárnila svéráznou Joy, se na svou drzou roli připravovala velmi pečlivě. Dokonce trénovala hulvátské chování před zrcadlem se žvýkačkou v ústech. K hereckému týmu patřil také Michael Rapaport v roli kamaráda Franka.
Seriál proslul úzkým propojením s kapelou Metallica. Když postava Joy nesla na břiše podpis bubeníka Larse Ulricha, hudebník souhlasil, že autogram pro natáčení vytvoří on sám. Ulrich prý patří mezi velké fanoušky seriálu a líbilo se mu, že Earl v příběhu často obléká právě trička s logem Metallicy. Kromě toho se v seriálu objevují i narážky na hardrockovou skupinu Lynyrd Skynyrd a v epizodách zní dobové hudební hity, jako například Highway Star od Deep Purple nebo Money For Nothing od Dire Straits.
Uzavřené oči a vzkazy ve španělštině
Tvůrci si v seriálu oblíbili několik opakujících se vtipů. Podobně jako titulní hrdina filmu Forrest Gump má Earl na každé pořízené fotografii v seriálu zavřené oči. Na reálných propagačních materiálech k DVD sice oči otevírá, ale uvnitř příběhu mu to nikdy nevyjde. Earl se zároveň neustále potýká s nedostatkem benzínu, takže téměř pokaždé, když potřebuje někam dojet a něco naléhavě vyřešit, zůstane se svým autem Chevrolet El Camino z roku 1973 trčet na prázdné silnici. Každá epizoda pak navíc končí ustáleným záběrem obou bratrů Hickeyových v posteli.
Zajímavou rovinou seriálu jsou promluvy hispánské postavy Cataliny, kterou hraje Nadine Velazquez. V desáté epizodě třetí řady nadává Catalina na Joy španělsky, ale pro španělsky mluvící diváky ve skutečnosti pronese vzkaz: „Tímto okamžikem chci poděkovat našim divákům z latinské Ameriky. A pro ty z vás, kteří mi rozumí, ale nejsou Latinoameričani, chci vám doporučit, abyste se učili druhý jazyk.“ Stejnou hru zopakovala na konci úvodní řady, kdy namísto hádek z obrazovky poděkovala divákům za sledovanost a pozvala je ke sledování další sezóny.
Přestože tvůrci po čtvrté řadě připravovali příběh pro další epizody, stanice NBC produkci v květnu 2009 ukončila. Práva nabízela několika dalším stanicím, ty je ale kvůli vysokým požadavkům odmítly, takže seriál navzdory původním plánům definitivně skončil.
Sitcom Jmenuju se Earl zařazuje stanice Prima COOL do vysílání každý den.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).