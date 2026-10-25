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Jmenuju se Earl: Inspirace u otce, představitel Earla roli dvakrát odmítl a sitcom skončil kvůli vysokým požadavkům

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V americkém sitcomu Jmenuju se Earl vytvořili tvůrci několik ukrytých vtipů. Španělsky mluvící Catalina například posílala tajné vzkazy přímo divákům.
Jmenuju se Earl

Jmenuju se Earl

Zdroj: FOTO:© 20th Century Fox Television, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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