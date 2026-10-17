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Jméno Gott znovu útočí na Českého slavíka! Charlotte jde ve stopách slavného otce

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Český slavík 2026 se nezadržitelně blíží a mezi nominovanými se objevilo jméno, které v české hudbě znamená opravdu mnoho. Charlotte Gott (20), dcera legendárního Karla Gotta (†80), zabojuje o prestižní ocenění v kategorii Objev roku. Dokáže navázat na fenomenální úspěchy svého tatínka, nebo ji slavné příjmení dostane pod ještě větší tlak?
Charlotte Gott.

Charlotte Gott.

Zdroj: Se svolením Tereza Koňaříková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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