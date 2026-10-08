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Jízdné v Libereckém kraji zdraží o dvě procenta, roční jízdenka na 12 tisíc korun

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Jízdné v Libereckém kraji se s Novým rokem zvýší v průměru o dvě procenta, je to méně, než je inflace, řekl náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David (Starostové pro LK). Zároveň se zvýší i cena roční jízdenky, která umožňuje cestování v celé síti integrované dopravy v kraji (IDOL).
Jízdné v Libereckém kraji zdraží o dvě procenta, roční jízdenka na 12 tisíc korun

Jízdné v Libereckém kraji zdraží o dvě procenta, roční jízdenka na 12 tisíc korun

Zdroj: KORID LK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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