Jízda na rezervu jako zvyk ničí palivové čerpadlo. Kovové opilky pak vyženou opravu dieselu nad 40 000 Kč

Elektrická palivová pumpa sedí přímo v nádrži a je postavená tak, aby byla po celou dobu provozu ponořená v palivu, které ji chladí a zároveň maže. Když hladina klesne pod kritickou mez, nastanou tři věci najednou. Pumpa se přehřívá, nasává vzduch a víří ze dna nádrže usazeniny, které tam do té doby ležely bez užitku i bez škody. Jednou za čas to nevadí. Kdo ale kontrolku rezervy vídá při každém tankování, vystavuje pumpu tomuto režimu opakovaně.
Jak Bosch drží pumpu pod hladinou a kde jeho ochrana končí
Současný palivový modul je složitější díl, než by napovídalo slovo čerpadlo. Bosch v něm popisuje takzvaný koš a pomocnou jet pumpu. Obojí má hlavní čerpadlo udržet v palivu co nejdéle, i když se hladina přelévá při brzdění, zrychlování nebo v zatáčce. Tahle konstrukce počítá s tím, že v nádrži nějaké palivo zbývá. Na posledních litrech se koš dostatečně nenaplní a pumpa běží v podmínkách, pro které ji nikdo nenavrhoval.
Delphi jde ve svém technickém listu ještě dál a nadměrné ježdění s prázdnou nádrží řadí mezi příčiny předčasného selhání palivového modulu. Mechanismus popisuje přímo: přehřátá pumpa přichází o mazání, její vnitřní díly se rychleji opotřebovávají a uvolňují drobné kovové opilky. Ty v pumpě nezůstanou a pokračují s palivem dál do systému.
Kolik zaplatíte, když opilky projdou filtrem až do vstřikovačů
Samotná nízkotlaká pumpa v nádrži netvoří největší položku účtu. Potíž nastane, když se opilky a nečistoty ze dna dostanou přes palivový filtr k vysokotlakému čerpadlu, do railu a ke vstřikovačům. ProfiAuto upozorňuje, že po takové kontaminaci obvykle nestačí měnit jeden vstřikovač, protože zasažená bývá celá vstřikovací soustava. U starší nádrže může být potřeba zasáhnout ještě šířeji. Dieselové soustavy jsou podle ProfiAuto na nečistoty a vodu v palivu citlivější než benzínové, takže majitelé naftových aut riskují víc.
Orientační kalkulaci umožňuje ceník brněnského dieselcentra AUTO ZM spolu s aktuálními cenami dílů. Repasovaný vstřikovač Bosch stojí kolem 4 270 Kč, takže sada čtyř vyjde na 17 080 Kč. Vysokotlaké čerpadlo Bosch přidá zhruba 20 414 Kč a samotné díly tak dají dohromady 37 494 Kč. Po připočtení diagnostiky palivové soustavy za 1 029 Kč je účet na 38 523 Kč.
Hodina práce stojí podle téhož ceníku 1 150 Kč. Hranici 40 000 Kč tedy oprava překročí po druhé hodině práce, kdy se dostane na 40 823 Kč. Čištění nádrže a celé soustavy v tom ještě není. Před výměnou se navíc vyplatí díly zkontrolovat: kontrola common-rail čerpadla vyjde na 3 388 až 3 630 Kč a kontrola všech čtyř vstřikovačů po 605 až 726 Kč za kus na 2 420 až 2 904 Kč. Čtyřicet tisíc tedy platí pro dieselový motor s výměnou celé sady a odpovídá realitě jen tehdy, když práce zabere aspoň dvě hodiny.
Ukazatel dojezdu podle Fordu umí i chvíli stát na místě
V debatách o tankování se pletou tři situace s různou mírou rizika. První z nich je rozsvícená kontrolka rezervy. Jedno rozsvícení pumpu nezničí, škodu dělá teprve zvyk. Ford v příručce k dieselovému modelu radí dotankovat co nejdříve a tento přístup odpovídá tomu, co popisují Bosch i Delphi.
Druhou situací je ukazatel dojezdu na displeji. Ford v jiném manuálu výslovně uvádí, že údaj o zbývající vzdálenosti je jen přibližný odhad. Podle jízdních podmínek může klesat, stoupat, nebo se na chvíli zastavit. Kdo podle něj plánuje cestu do posledního kilometru, spoléhá na číslo, za které výrobce sám neručí.
Třetí situací je opačný extrém, tedy dotankování až po okraj i po prvním odskočení pistole. Adam Lehnort z ProfiAuto podle mediálních vyjádření upozorňuje, že přelité palivo může zalít odvětrávací systém a v nádrži vznikne podtlak. Přímé zničení systému odpařování ale sám nezažil. Takové riziko existuje, srovnatelné s dlouhodobou jízdou na hlubokou rezervu však podle něj není.
Čtyři příznaky, podle kterých se pumpa ozve dřív než vstřikovače
Palivová pumpa obvykle nepřestane fungovat ze dne na den. Delphi uvádí čtyři typické varovné signály: auto hůř startuje, motor občas nechytí, slábne tah a chod je nerovnoměrný. Někdy pomůže poklepat na nádrž. Účinek je ale jen dočasný a hlavně potvrzuje, že pumpa je v potížích. Jakmile se poškození přenese na vstřikovače, přidá se vynechávání válců, vyšší spotřeba a rostoucí emise.
Diesel s úplně vyjetou nádrží čeká ještě jedna komplikace. Celou soustavu je potřeba odvzdušnit. Podle konstrukce motoru se to dělá přes diagnostiku, ručním primerem, nebo mechanickým povolením trubek vstřikovačů, a ani jeden z těchto postupů se na krajnici za pár minut nezvládne.
Servisní doporučení je jednoduché. Kontrolka rezervy má zůstat nouzovým signálem a hladina paliva se má držet zhruba od čtvrtiny nádrže výš. Platí to pro benzín i naftu a pro nová i stará auta. Starší vozy mají v nádrži víc usazenin, a snesou proto méně prohřešků.