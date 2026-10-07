Jitka Čvančarová zhubla tak, že ji přirovnávají k Monice Bellucci. O injekcích nechce slyšet, propadla něčemu jinému

Koncem září 2026 vstoupila Jitka Čvančarová do Paláce knih Luxor na křest knihy Barbory Nesvadbové Pauza pro duši, v černých minišatech volnějšího střihu, hnědých kotníkových botách a s postavou, která okamžitě spustila vlnu komentářů. Štíhlejší nohy, subtilnější tvář, celkově odlehčená silueta. Přesný počet shozených kilogramů herečka nikdy nezveřejnila, a přesto se její proměna stala nejkomentovanějším tématem českého showbyznysu posledních týdnů. Spekulace o injekčních preparátech na hubnutí nechává bez odpovědi. Místo toho na svém Instagramu sdílí nadšení z něčeho, co zní jako opak moderní medicíny, z tisíce let staré indické tradice zvané ájurvéda.
„Mladá Monika Bellucci“, odkud přirovnání vlastně pochází
Srovnání s italskou ikonou nevzniklo spontánně v anonymních komentářích. Formuloval ho zcela konkrétní autor, zpravodaj České televize Jan Šmíd, pod fotografiemi, na nichž Čvančarová působila přirozeně, s jemným líčením a bez obvyklého červenokobercového stylingu. Nejde o narážku na věk ani o ironii, nýbrž o kompliment k typu krásy, který nestojí na aktuálním trendu. Výrazné rysy, šarm, ženská sebejistota. Bellucci jako symbol půvabu, který nepotřebuje filtry, a Čvančarová, která se k tomu obrazu přiblížila právě tím, že filtry odložila.
Proč mediální spekulace míří na Ozempic, a proč je to nepřesné
Kdykoli česká celebrita viditelně zhubne, objeví se otázka na GLP-1 preparáty. Ozempic a Wegovy se v médiích často zaměňují, jenže mezi nimi existuje zásadní rozdíl. Výrobce Ozempicu ho vede jako lék pro dospělé s diabetem 2. typu; hubnutí mezi jeho schválenými indikacemi nefiguruje. Wegovy naopak americká FDA v roce 2021 schválila právě pro chronickou kontrolu hmotnosti. Házet obě značky do jednoho pytle je tedy medicínsky zavádějící.
Čvančarová se k těmhle spekulacím prakticky nevyjadřuje. jen jednou z její strany zaznělo, že „o injekcích nechce slyšet.“ Co naopak sdílí otevřeně a s viditelným zápalem, je její čerstvý objev ájurvédy.
Dva dny s vlasy od oleje, co herečku tak pohltilo
Na Instagramu popsala dvoudenní ájurvédský pobyt jako zkušenost, po které „všechno dává smysl“. Žádné líčení, žádný filtr, vlasy nasáklé olejem, kolem ženský kruh a procedury, jejichž logiku postupně odkrývala. Harmonizace těla a duše, tak to sama pojmenovala. A dodala, že šlo teprve o ochutnávku. Skutečná cesta ájurvédy ji podle vlastních slov teprve čeká, a to v Rakousku nebo na klinice v Maďarsku.
Zajímavý je posun v jejím přístupu k tělu. Ještě nedávno holdovala metodě Wima Hofa: ledové koupele, řízené dýchání, disciplína na hranici výkonového sportu. Tři pilíře postavené na odolnosti a energii. Ájurvéda funguje jinak: pracuje s dietou, bylinami, oleji, masážemi a dlouhodobým laděním rovnováhy. Tam, kde Wim Hof žádá konfrontaci s chladem, ájurvéda nabízí péči a regeneraci. Pro Čvančarovou to vypadá jako vědomý přechod od tvrdého biohackingu k měkčímu, pečujícímu režimu.
Hubnutí jako vedlejší efekt, nebo hlavní cíl?
Komerční ájurvédské resorty prodávají programy na snížení hmotnosti zcela otevřeně, s dietním plánem, očistnými terapiemi a lékařským dohledem. Jenže Čvančarová svou proměnu takto nerámuje. Mluví o harmonizaci, o ponoření se do procesu, o smyslu. Kilogramy, diety ani léky nezmiňuje. Podle všeho jde o vědomou volbu: budovat veřejný obraz kolem celkové péče o sebe, ne kolem čísla na váze. A právě v tom spočívá přitažlivost jejího příběhu, nabízí narativ, který rezonuje víc než tabulka kalorií.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová