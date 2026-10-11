Jitka Čvančarová zaujala štíhlejší postavou. Život s rodinou u lesa doplňuje zájmem o starou indickou ájurvédu

Jitka Čvančarová, FOTO: NextFoto.cz Jitka Čvančarová, FOTO: NextFoto.cz Jitka Čvančarová, FOTO: NextFoto.cz Jitka Čvančarová, FOTO: NextFoto.cz Jitka Čvančarová, FOTO: NextFoto.cz Jitka Čvančarová, FOTO: NextFoto.cz Jitka Čvančarová, FOTO: NextFoto.cz Jitka Čvančarová, FOTO: NextFoto.cz
Herečka Jitka Čvančarová si vybudovala rodinné zázemí po boku tanečníka a choreografa Petra Čadka. S manželem a dvěma dětmi žije v domě u lesa nedaleko Mělníka, kam se rodina stáhla před ruchem hlavního města. Před lety přitom musela překonat náročný rozchod s hereckým kolegou. Letos na podzim navíc překvapila veřejnost štíhlejší postavou, za kterou podle jejích slov stojí objevování indické ájurvédy. Svatba v Mělníku a dům u lesa
S tanečníkem Petrem Čadkem se vzali v září 2011. Svatba proběhla za přítomnosti rodiny a nejbližších přátel v kostele svatých Petra a Pavla v Mělníku. V den obřadu už byla v očekávání prvního potomka, dcery Eleny Emilie, ke které později přibyl syn Theodor Christian. Ideální místo pro výchovu dětí našli manželé nedaleko Mělníka, kde si postavili dům s velkou zahradou přímo u lesa. Její manžel kvůli dětem omezil své pracovní aktivity v tanečním studiu.
Před seznámením s Čadkem tvořila herečka šest let pár s
Vztah ukončila poté, co vyšlo najevo, že se herecký kolega stýkal s eskortními společnicemi. Martinem Hofmannem. Změna postavy a léčebná ájurvéda
Na začátku letošního října dorazila osmačtyřicetiletá herečka na křest knihy spisovatelky a dlouholeté kamarádky Báry Nesvadbové. Na akci oblékla černé mini šaty a ukázala výrazně štíhlejší postavu. Na sociálních sítích se objevily komentáře spojující její úbytek váhy s injekcemi na hubnutí, Čvančarová se však v posledních měsících zajímá o starověký indický systém přírodní medicíny.
Na svém instagramovém profilu letos koncem září zveřejnila video z dvoudenního pobytu v ájurvédském resortu v Rakousku.
„Stačily jen ty dva dny, abych byla úplně pohlcená, nadšená, unesená a připravená vyrazit na skutečnou cestu ájurvédy,“ napsala. Pobyt označila za mimořádnou investici pro tělo a plánuje návštěvu další kliniky v Maďarsku.
Čtvrtstoletí s charitou
Jitka Čvančarová se dlouhodobě věnuje také dobročinnosti. Už pětadvacet let působí v organizaci Debra, která pomáhá rodinám s nemocí motýlích křídel. Propojování světů zdravých a nemocných považuje za důležité, a proto k pomoci vede i své děti. Dceru podle svých slov učila obvazovat rány pacientům už ve třech letech.
„Když se můžu rvát za někoho jiného, tak se rvu jako lev,“ uvedla letos v březnu pro Radiožurnál. Zároveň odmítá, že by své charitativní aktivity podřizovala veřejnému mínění. „To, co považuji za správné, to dělám, a nekalkuluji s tím, jestli přijdu nebo nepřijdu o fanoušky,“ dodala. Působí také jako vyslankyně dobré vůle pro organizaci UNICEF. V březnu rovněž plánovala osobní cestu do Ugandy, kam chtěla odvézt finanční dary určené na ochranu horských goril. První hudební album a seriálové role
Televizní diváci znají herečku z mnoha úspěšných filmů a seriálů. Objevila se například jako Hanička v seriálu Četnické humoresky nebo jako sestra Markéta v Ordinaci v růžové zahradě. Výraznou příležitost dostala ve filmu Hodinový manžel z roku 2014 a v seriálu Doktor Martin. Letos ji fanoušci mohli vidět v komedii Léčivé účinky sebeklamu a příští rok má naplánovanou premiéru snímek Po čem holky touží.
Osobní vyrovnanost je pro ni nyní prioritou i v soukromí.
„Snažím se žít svůj život poctivě, den za dnem, autenticky. Jít po ulici, po lese, kdekoliv v radosti v tom přítomném okamžiku,“ vysvětlila. V současnosti se připravuje také na hudební dráhu a chystá své první sólové album. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( radiozurnal.rozhlas, idnes, zena.aktualne).