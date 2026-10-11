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Jitka Čvančarová zaujala štíhlejší postavou. Život s rodinou u lesa doplňuje zájmem o starou indickou ájurvédu

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Herečka Jitka Čvančarová vybudovala s manželem Petrem Čadkem zázemí v domě u lesa. Letos navíc překvapila štíhlejší postavou, za kterou stojí ájurvéda.
Jitka Čvančarová

Jitka Čvančarová

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:24

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