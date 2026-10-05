Jiříčkovi málem vyšlo, co před ním žádný Čech nedokázal. Gól při debutu v NHL mu zrušilo video kvůli ofsajdu

Třetí třetina běžela teprve 66 sekund. St. Louis hrálo přesilovku za stavu 2:0 a puk se po akci u branky Dallasu odrazil přímo k Jiříčkovi, který ho poslal do odkryté části sítě. Spoluhráči se kolem dvacetiletého obránce z Klatov seběhli, jako by právě zažili jeho první gól v NHL. V tu chvíli to tak opravdu bylo. Pak přišla trenérská výzva Dallasu a po zhlédnutí záznamu rozhodčí branku zrušili. Pavel Bučněvič při přechodu modré čáry vjel do pásma dřív než puk. Oficiální statistiky tak Jiříčkovi po debutu zapsaly nulu. Jenže kdo viděl celý zápas, ví, že zrušená dorážka nebyla tím nejzajímavějším, co ten večer o Jiříčkovi vypovídalo.
Krásný, ale krátký pocit
Blues vyhráli v pátek 2. října 2026 v dallaské hale American Airlines Center 4:0 a do nové sezony NHL 2026/27 vstoupili přesně podle představ. Góly dali Mason McTavish, Dalibor Dvorský, Jimmy Snuggerud do prázdné branky a Pius Suter. Jiříčkova trefa měla být třetí v pořadí. Průběh utkání i úspěšnou výzvu kvůli ofsajdu popisuje oficiální zpráva NHL.com, podle které na rozhodnutí nebylo co rozporovat.
Jiříček po zápase přiznal, že byl strašně šťastný a ofsajd ho vůbec nenapadl. Radost popsal jako krásný, ale krátký pocit. Zahořklost v jeho slovech ale nebyla. Naopak, s úsměvem naznačil, že ten příští gól může být hezčí než dorážka do prázdné branky.
I bez bodu vypadá jeho statistika na nováčka slušně: 16 minut a 35 sekund na ledě, bilance +1, dvě střely, jeden zblokovaný pokus a jeden bodyček. Žádná ohromující čísla. Spíš čísla hráče, kterého trenér neschovává.
Unikát, o který přišel
Kolem zrušeného gólu se rychle objevila tvrzení, že Jiříček málem dokázal něco, co se žádnému Čechovi nepovedlo. U útočníků to neplatí. Gól v premiérovém zápase NHL má na kontě řada českých hráčů. Když se v březnu 2021 trefil při debutu Radim Zohorna, napočítal přehled Sport.cz dvacet českých jmen s gólem v první zámořské bitvě. O dva roky později přibyl Lukáš Rousek, který v debutu zaznamenal gól a asistenci.
Podstatný detail je jinde. Všichni na tom seznamu jsou útočníci. Obránce mezi nimi podle veřejných přehledů, které jsme dohledali, nenajdeme. Oficiální databáze NHL, která by šla filtrovat podle národnosti, pozice a debutového zápasu, k dispozici není, takže stoprocentní jistotu nemáme. Všechno ale nasvědčuje tomu, že Jiříček v Dallasu sáhl po unikátu mezi českými beky a ofsajd spoluhráče mu ho vytrhl z ruky.
Pro srovnání stačí se podívat do jeho vlastní rodiny. Starší bratr David, šestka draftu 2022, debutoval v říjnu 2022 za Columbus proti Bostonu a v celé tehdejší sezoně odehrál čtyři zápasy bez bodu. První gól v NHL vstřelil až o rok později proti Rangers, v pátém utkání kariéry. Adam měl svůj zásah na hokejce hned při prvním střídání v přesilovce, které dostal.
Důvěra, jakou nováček obvykle nedostane
Statistiky jsou ovšem ta méně zajímavá část. Podle nás z Jiříčkova debutu dělá silný příběh hlavně to, jak s ním trenér Jim Montgomery zachází. Nepostavil ho jako sedmého beka na okraj sestavy, ale do dvojice s Philipem Brobergem, tedy obráncem, o kterém Montgomery říká, že už pomohl vyrůst jiným mladým bekům. Jiříček se tím stal prvním nováčkem mezi obránci Blues od Vince Dunna v roce 2017, který naskočil do NHL hned v zahajovacím utkání sezony.
Montgomery po zápase nešetřil chválou. Vyzdvihl hlavně Jiříčkův klid a schopnost vyvézt puk z pásma ve chvílích, kdy se týmu nedařilo. Český web NHL.com nadepsal reportáž výmluvně: „Hrál jako mazák!“
Debut navíc nebyl skok do neznáma. V přípravě Jiříček nastoupil právě proti Dallasu a Chicagu a odehrál zhruba 21 a 17 minut. Sám to označil za výhodu, protože si mohl osahat systém, který St. Louis hraje. V pátek už ho nemusel vstřebávat. Stačilo ho hrát.
Dvě kolena a oklika přes Kanadu
Že Jiříček vůbec dostal šanci takhle brzy, není samozřejmost. Na juniorském mistrovství světa 2024 si poranil pravé koleno. Sezona mu skončila po pouhých 19 zápasech za Plzeň, následovala operace a na testech před draftem nemohl absolvovat fyzickou část. Pro hráče, který se chystá na draft, je to noční můra. St. Louis si ho přesto vybralo v prvním kole jako celkově šestnáctého hráče a podle profilu na NHL.com klub dlouhodobé obavy o jeho zdraví neměl. Následovala tříletá nováčkovská smlouva.
Po dlouhé pauze zvolil Jiříček zámořskou juniorskou soutěž OHL a tým Brantford. Ani tam se mu smůla nevyhnula: utržil další zásah do stejného kolena. Podle vlastních slov ho před horším scénářem uchránila ortéza.
Ani letošní cesta do sestavy nebyla přímá. Před startem sezony ho Blues poslali na farmu do Springfieldu. Teprve 27. září ho povolali zpátky, když se zranili obránci Logan Mailloux a Tyler Tucker. Z pozice náhradníka se během necelého týdne dostal do zahajovacího zápasu a do páru s Brobergem.
V hledišti v Dallasu seděli rodiče Libor a Lenka. Uzavřeli tím rodinný kruh, který se táhne roky: Adam byl v roce 2022 na tribuně u Davidova draftu, David o dva roky později u Adamova. Bratři, oba praváci a oba obránci, spolu soupeřili už jako děti v Klatovech. David dnes hraje za Philadelphii, kam letos v březnu přešel z Minnesoty výměnou za Bobbyho Brinka.
Colorado ukázalo druhou tvář NHL
Euforie vydržela necelých 24 hodin. V sobotu 3. října hráli Blues druhý zápas během dvou dnů, tentokrát v Denveru, a narazili na Colorado v plné síle. Domácí vlétli do zápasu s energií a trenér Jared Bednar po utkání otevřeně přiznal, že chtěli unavenému soupeři hned od začátku „skočit na záda“. Povedlo se: Avalanche vyhráli 6:1 a jediný gól St. Louis dal opět Dvorský.
Jiříček zůstal bez bodu. Pro jeho vývoj to ale může být stejně cenná lekce jako páteční zápas. Rozdíl mezi vítězným debutem a debaklem proti jednomu z nejlepších týmů ligy ukazuje, jak tenká je v NHL hranice mezi „hrál jako mazák“ a „poznal, kde je strop“.
Jeho místo v sestavě zatím vypadá pevně. I pro zápas s Coloradem s ním trenér počítal vedle Broberga. Dá se ale čekat, že se situace změní s návratem Maillouxe a Tuckera. Krátkodobě mu okolnosti nahrávají, dlouhodobě si místo bude muset uhájit výkony. Další příležitosti přijdou rychle:
|Datum
|Soupeř
|Místo
|6. října
|Chicago
|venku
|8. října
|San Jose
|doma
|10. října
|Columbus
|doma
|13. října
|Ottawa
|venku
|15. října
|Minnesota
|venku
|17. října
|Nashville
|venku
Čeští fanoušci mohou zápasy sledovat na kanálech Nova Sport 1 a 2, na platformě Oneplay, na Prima Sport a Prima+. Vybrané duely jdou zdarma na Nova Action nebo Prima Sport, kompletní nabídku pak má NHL.tv na DAZN. Podrobnosti shrnuje přehled NHL.com.
Gól, který měl v Dallasu na hokejce, v žádné tabulce nenajdete. Zůstal po něm jen obraz spoluhráčů, kteří kolem něj slavili o pár vteřin dřív, než měli. Jiříček sám naznačil, že ten další bude hezčí. Po dvou operovaných kolenech a oklice přes Kanadu má na čekání trpělivost.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka