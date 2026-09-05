Jiří Langmajer vyrazil s tátou na túru: Jde o důležitý posun po letech komplikovaného vztahu

Jiří Langmajer ukázal společné chvíle s otcem. Po letech složité komunikace jde o citelný posun.
Herec zveřejnil na Instagramu fotografie z výletu do přírody se svým otcem Jiřím Langmajerem starším. Tomu je 80 let. Věk tu není jen okrajová poznámka v závorce. U rodinných vztahů, které se dlouho nedaří narovnat, totiž bývá ubíhající čas významným faktorem, který tlačí víc, než si člověk chce připustit.
U Langmajerových nebylo napětí ničím novým
Jiří Langmajer o komplikovaných rodinných vztazích mluvil už v minulosti. V rozhovoru pro Blesk v roce 2017 otevřeně řekl, že s otcem ani s bratrem tehdy nemluvil. Pozdější pokus dát vztahy aspoň trochu dohromady proto budil pozornost. Podle dostupných informací v tom sehrála roli také jeho žena Adéla Gondíková.
Jenže ani tehdy se žádný hladký návrat ke klidu nekonal. Rodinné setkání v Pyšlích skončilo tím, že Jiří senior odjel dřív, než se čekalo, a pak přišlo další ticho. Otec sám popsal, že spolu potom víc než rok nepromluvili. I proto současné společné snímky nevypadají jen jako další běžná rodinná momentka z výletu. Mohlo by jít o opatrný návrat k něčemu, co se dlouho rozpadalo pod rukama.
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Společná túra je drobnost jen na první pohled
Jiří Langmajer se v posledních letech mimo herectví čím dál víc spojuje s horami, fyzickou výdrží a pohybem. Vydává se na různé výpravy, věnuje se sportu i turistice a dobrodružství ho drží v tempu. Když teď na podobnou cestu vzal otce, není to jen hezký obrázek na sítě. Vztahy mezi rodiči a dospělými dětmi se někdy nespravují u dlouhých rozhovorů v obýváku. Častěji se něco pohne při obyčejném společném čase, kdy člověk nemusí hledat témata k hovoru.
U starších rodičů má takový kontakt ještě jinou váhu. Ve vyšším věku může být osamělost výraznějším problémem, na což dlouhodobě upozorňují i odborné instituce. U seniorů hrají velkou roli sociální vazby a pravidelný kontakt s blízkými. Telefonát, návštěva nebo společný výlet proto nemusí být drobnost, i když tak zvenčí vypadají. Pro staršího člověka může jít o rozdíl mezi pocitem, pocit, že je stále součástí rodiny, a dojmem, že už stojí stranou a sám.
Tvrdohlavost v rodině umí zdržet roky
Na celém příběhu je nejzajímavější to, jak známě zní. Určitě se najde hodně rodin, které se dostaly do podobné situace, možná se v ní i právě teď nacházejí. Dospělé děti čekají, že první krok udělá rodič. Rodiče mají zase pocit, že ustupovali dost už kdysi. A mezi tím uteče rok. Někdy dva, někdy víc.
Langmajerův případ připomíná, že smíření nemusí začínat velkým prohlášením ani slavnostním objetím před ostatními. Někdy stačí, že spolu dva lidé vyjdou ven. Nepotřebují k tomu publikum a tisíc slov, prostě udělají společný krok bez starých účtů rozložených na stole. U známé rodiny se to samozřejmě víc sleduje, ale v soukromí se podobné příběhy odehrávají pořád.
Jestli se vztah Jiřího Langmajera s otcem tentokrát opravdu usadí, to říct nedokážeme. Fotografie ale naznačují, že kontakt mezi nimi znovu existuje. A ve chvíli, kdy je Jiřímu Langmajerovi staršímu 80 let, možná není potřeba vědět víc. Některé rodinné návraty totiž nepotřebují tolik slov. Stačí, že k nim vůbec dojde.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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