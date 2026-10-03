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Jiří bojoval o život, dnes je doma. Vděčí za to sestřičkám z Nového Města na Moravě

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Náročné služby, v nichž nechybí ani dojemné a veselé chvíle, zažívá speciálně proškolený personál Oddělení následné intenzivní péče (NIP), to se na Vysočině nachází v novoměstské nemocnici. Personál se stará o těžce nemocné pacienty, kterým často selhávají základní životní funkce.
Jiří bojoval o život, dnes je doma. Vděčí za to sestřičkám z Nového Města na Moravě

Jiří bojoval o život, dnes je doma. Vděčí za to sestřičkám z Nového Města na Moravě

Zdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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