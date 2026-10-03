Jiří bojoval o život, dnes je doma. Vděčí za to sestřičkám z Nového Města na Moravě

„U lůžek nesmí chybět dýchací přístroje, dávkovače léků, infuzní pumpy, monitory životních funkcí. Vše, co těžce nemocní pacienti potřebují,“ vyjmenovala mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.
Několik měsíců zde strávil i
Jiří Novotný. „Doma je doma, ale na novoměstskou nemocnici nemůžu říct ani jedno špatné slovo. I tam jsem se cítil ‚jako doma‘. Měl jsem tam rád hlavně sestřičky, jsou skvělé,“ skládá poklonu ošetřujícímu personálu.
Jeho zdravotní problémy začaly vloni v únoru, a to bolestí břicha. Ta neustupovala, proto došlo na to, že pro Jiřího přijela sanitka, která jej transportovala právě do novoměstské nemocnice. Diagnóza byla jednoznačná – apendicitida, tedy zánět slepého střeva.
Jiří Novotný, bývalý pacient novoměstského oddělení Následné intenzivní péče Po operaci přišly komplikace
Po operaci však přišly komplikace.
„Roli tam hrál věk i chronická onemocnění. Musel znovu na jednotku intenzivní péče a odtamtud ho převezli na ARO. Vypadalo to špatně. Dostal oboustranný zápal plic a skončil v umělém spánku. Byla jsem tehdy opravdu zoufalá,“ vzpomíná na průběh manželovy nemoci Alena Novotná.
Jiří Novotný byl poté umístěný právě na zmíněné oddělení následné intenzivní péče.
„Tam jsem poprvé zaznamenala zlepšení. Nemohl sice mluvit, byl napojený na přístrojích, ale už tu byl oční kontakt. A i když byl zpočátku velmi pesimistický a odmítal jíst, nakonec se jeho stav začal zlepšovat,“ popisuje Alena Novotná.
Následně říká Jiří, že po větě od sestřiček ve smyslu, buď začnete jíst, nebo se nedostanete domů, radikálně změnil svůj přístup k jídlu.
„Malé nemocnice jsou na tom úplně jinak."
Alenu Novotnou překvapil hlavně přístup tamního personálu. Začalo to drobnostmi. Když kterákoliv sestřička viděla rodinu stát u pacientovy postele, ihned nabídla židli.
„Jsem bývalá zdravotní sestra. A také sama chodím po doktorech a pobývám občas v nemocnici. Takže mohu srovnávat, kde a jak se zdravotnický personál k pacientům chová. Čím menší nemocnice, tím lépe se tam o pacienty starají. V obrovských nemocničních kolosech je pacient jen číslo chorobopisu. Malé nemocnice jsou na tom úplně jinak. A na oddělení NIP v Novém Městě na Moravě, tam pracují samí andělé,“ chválí Alena Novotná.
I když toho na oddělení NIP k smíchu moc není, legrace tam nechyběla.
„Manžel se na NIPce často smál, měl dobrou náladu,“ pokračuje Alena Novotná, jejíž manžel strávil na NIP nakonec půl roku. Po uzdravení přišly na řadu rehabilitace.
„Co ale bylo skvělé, bylo to, že mě sestřičky braly i ven. Jakmile se ukázalo sluníčko a bylo jen trochu hezky, posadily mě na vozík a jely se mnou nahoru do parku. Strašně se při tom nadřely, vážil jsem o něco více než teď. A byli jsme spokojeni všichni. Sestřičky proto, že mě tam dostaly a já, že jsem mohl být venku. Nebo se taky stalo, že vzaly na vycházku mého spolupacienta. Ale ani na mě nezapomněly. Donesly mi z té vycházky alespoň kytku. Měl jsem ji pak na stolku. Bylo to od nich velice milé,“ usmívá se Jiří Novotný. Měl chuť na palačinky, tak je dostal
Rodina Jiřího Novotného velmi oceňovala domácký přístup.
„Ptali se ho například, co by si nejraději dal na jídlo. A on jim řekl, že má chuť na palačinky. Druhý den mu sestřička, i když neměla službu, donesla palačinky,“ popisuje Alena Novotná. Manžel Jiří k tomuto tématu dodává, že jedna sestra mu donesla i pečeného pstruha.
Mluvčí nemocnice mluví o tom, že Jiří je sice stále napojený na umělou plicní ventilaci, dny i noci ale tráví v domácím prostředí. Jeho zdravotní stav už nevyžaduje hospitalizaci na akutním lůžku intenzivní péče. Stará se o něj manželka, s péčí jí pravidelně pomáhají také sestřičky z novoměstské nemocnice.
„Měla jsem z toho hrozný strach. Jsem na to sama, děti jsou daleko. Ale musela jsem to pro něj udělat. Přes rok už to spolu zvládáme. Hlavně díky sestřičkám, které za námi pravidelně jezdí. Za všechny bych ráda zmínila alespoň Marušku Kudiovskou, ta s domácí umělou plicní ventilací začala, a hlavně díky ní mohou pobývat pacienti doma,“ říká Alena Novotná. Starý známý
Na zmíněné oddělení se pan Jiří občas vrací. Třeba když je jeho žena nemocná a neměl by se o něj kdo postarat. Nebo když musí absolvovat nějaký lékařský zákrok.
„Sestřičky mě tam vítají jako starého známého. A taky jezdí domů za mnou. Pomáhají nám, jak se dá. Jsme jim za to moc vděční. Celé novoměstské NIPce,“ uzavírá Jiří Novotný.