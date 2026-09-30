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Jiný by měl dávno problém, Godlovi to nehrozí. Zdroj z ústeckého soudu popsal, kdo a proč seriálovou hvězdu chrání

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Dennívýzva
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Herec Zdeněk Godla čelí v oddlužení jednomu problému za druhým: nové dluhy, zatajené příjmy, přerušené splátky. Soud mu přesto oddlužení nezrušil. Anonymní zdroj z justice tvrdí, že ví proč.
Jiný by měl dávno problém, Godlovi to nehrozí. Zdroj z ústeckého soudu popsal, kdo a proč seriálovou hvězdu chrání

Jiný by měl dávno problém, Godlovi to nehrozí. Zdroj z ústeckého soudu popsal, kdo a proč seriálovou hvězdu chrání

Zdroj: Zdroj fotografe: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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