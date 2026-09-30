Jiný by měl dávno problém, Godlovi to nehrozí. Zdroj z ústeckého soudu popsal, kdo a proč seriálovou hvězdu chrání

Hvězda seriálu Most! Zdeněk Godla měl 1. září dorazit ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem na jednání o svém společném oddlužení s manželkou Janou. VIP život zaznamenal, že se ale nedostavil.
Nebyl to první průšvih a podle všeho ani poslední. Přesto se v jeho případu nestalo to, co by řadu jiných dlužníků dávno poslalo zpět do tvrdého vymáhání. Tři týdny po zmařeném jednání přišel server eXtra.cz s tvrzením, které celý příběh posouvá od jedné soudkyně k systémovému problému české justice. Co všechno si Godla v oddlužení dovolil
Časová osa Godlova insolvenčního řízení připomíná katalog toho, co by dlužník dělat neměl. Už loni v červenci popisovala insolvenční správkyně Jana Edelmannová u soudu
zatajené příjmy, obcházení zaměstnavatele a připomněla, že Godlovi byla zrušena už první insolvence. Letos v lednu herec požádal o pětiměsíční přerušení splátek s odůvodněním, že mu TV Nova ukončila spolupráci. Nova to veřejně popřela.
Přerušení přesto běželo až do konce června. Mezitím v dubnu vyplul na povrch nový dluh manželky Jany vůči městu Chomutov. Po obnovení splácení od července šlo o 16 tisíc korun měsíčně,
část peněz správkyně získala až z honoráře od televize. K zářijovému jednání se Godlovi nedostavili. Na stole ležely další nové závazky kolem 26 tisíc korun. A přesto aktuálně, tedy k 24. září 2026, oddlužení zrušeno nebylo. Zdroj fotografe: Nextfoto Anonymní svědectví: problém není u soudkyně, ale výš
Klíčové tvrzení eXtra.cz nemíří tam, kam by člověk čekal. Neukazuje prstem na ústeckou soudkyni prvního stupně. Anonymní zdroj z justičního prostředí v Ústí nad Labem říká něco jiného: soudkyně prý „i kdyby chtěla, tak mu to přes neplnění povinností a porušování insolvenčního zákona nemůže shodit“,
protože problém je výš, u nadřízených odvolacích senátů. Anonymní pražská advokátka v témže článku mluví o „konkrétních odvolacích senátech“, které v obdobných případech zrušení oddlužení nepodrží. Používá výraz „určitá klika v justici“.
Nezaznívají jména soudců, konkrétnosti o senátech ani spisové značky rozhodnutí. Ověřitelné je pouze to, že takové tvrzení padlo a kdo má přesně Godlu chránit nezaznělo. Podle nás je právě tohle jádro celého příběhu.
Nejde o osobní selhání jedné soudkyně, ale o systémovou otázku: jak široký manévrovací prostor dává česká dvouinstanční soustava odvolacím soudům a jak těžko se jejich rozhodovací praxe zvenčí kontroluje. Ministerstvo spravedlnosti samo uvádí, že proti rozhodnutí odvolacího soudu neexistuje řádný opravný prostředek, jen mimořádné cesty k Nejvyššímu soudu. Co by hrozilo komukoli jinému
Běžný dlužník, který by opakovaně zatajoval příjmy, nabíral nové dluhy během oddlužení, žádal o přerušení splátek na základě tvrzení zpochybněného jeho vlastním zaměstnavatelem a nedostavoval se k jednání, by čelil reálnému riziku zrušení oddlužení. To znamená
pád zpět do standardního režimu vymáhání, tedy exekuce, případně konkurs. Ale i kdyby soud oddlužení průběžně nezrušil, neznamená to automatickou výhru. Nejvyšší soud v usnesení z června ( 29 NSCR 5/2026) výslovně potvrdil, že stejné prohřešky lze znovu hodnotit ve finální fázi řízení. Jinými slovy: to, že Godlovi dosud oddlužení nepadlo, ještě neznamená, že z toho vyjde bez šrámů. Znamená to jen, že dosud nedošlo k nejtvrdšímu zásahu. Zdroj fotografe: Nextfoto Jak se dá postup odvolacích soudů napadnout, a jak ne
Pokud by anonymní tvrzení o benevolentních odvolacích senátech odpovídalo realitě, nabízí se otázka: může s tím někdo něco udělat? Odpověď je složitější, než by se zdálo.
Stížnost předsedovi soudu řeší průtahy nebo nevhodné chování, nikoli obsah rozhodnutí. Ministerstvo spravedlnosti to říká explicitně. Opravné prostředky – insolvenční správkyně může podat dovolání k Nejvyššímu soudu, jak dokládá usnesení 29 NSCR 3/2026 z ledna téhož roku. To je legitimní cesta. Kárné řízení – kárný návrh na soudce může podat jen oprávněná osoba, typicky předseda soudu nebo ministr spravedlnosti. Běžný věřitel ani dlužník tuto možnost nemá.
Systém tedy není bezbranný, ale náprava vyžaduje aktivitu konkrétních justičních funkcionářů. A právě tam může být problém: pokud ti, kdo mají pravomoc jednat, nevidí důvod zasáhnout, nebo pokud anonymní tvrzení o „klice“ zůstanou jen v médiích bez spisových značek a doložitelných rozhodnutí.
Godlův případ možná nevypovídá o protekci jedné celebrity. Spíš odkrývá otázku, kolik dalších dlužníků, slavných i neznámých, projde sítem oddlužení díky tomu, že odvolací instance drží nad prvním stupněm ochrannou ruku. A kolik z nich nakonec zjistí, že ta ruka je chránila jen dočasně.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová