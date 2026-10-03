Jinou svačinku do školy než tuto plněnou placku už děti nechtějí – rychlá, snadná a z minima surovin

Lavaš plněný salámem a sýrem je absolutním hitem pro všechny situace, kdy vás tlačí čas, ale toužíte po poctivém, teplém a chuťově výrazném jídle. Tenký pšeničný plát nasaje jemné těstíčko a na pánvi vytvoří neodolatelnou krustičku, která v sobě bezpečně uzamkne veškerou šťavnatost. Každé kousnutí přináší dokonalou souhru křupavého povrchu a sametově vláčného vnitřku. Tento pohoštění se skvěle hodí jako rychlá večeře, sytá svačina do práce i jako atraktivní finger food na rodinnou oslavu.
Samotný lavaš má hluboké historické kořeny na Blízkém východě a v oblasti Kavkazu, přičemž za jeho kolébku je považována Arménie, kde se tento tradiční tenký chléb peče v hliněných pecích
tonir již po tisíciletí. Pro svou jedinečnou zvyklost nevysychat a snadno se zavinovat byl odjakživa nepostradatelnou součástí pohoštění kočovníků i králů. V roce 2014 byla dokonce tradiční příprava lavaše zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Moderní gastronomie pak z tohoto starobylého pečiva vytvořila geniální univerzální základ pro rychlé zapékané rolády a plněné taštičky.
Recept navíc skýtá neomezený prostor pro vaši kulinářskou tvořivost. Místo klasického tvrdého sýra můžete vyzkoušet výrazný cheddar, pikantní nivu nebo jemnou mozzarellu. Obyčejný salám lze snadno nahradit kvalitní dušenou šunkou, pikantním čorízem či uzeným lososem. Pro výraznější aromatický profil se zase přímo nabízí vyměnit petrželku za čerstvý kopr, pažitku nebo nasekaný jarní pórek.
Nahrubo nastrouhaný salám smíchejte s nastrouhaným tvrdým sýrem. Přidejte smetanový sýr, nasekanou petrželku a pokračujte s plněním plátů lavaše.
Tip: Místo petrželky můžete použít kopr nebo mix bylinek.
Pláty lavaše rozkrojte na poloviny a do každé z nich zabalte trochu připravené náplně.
Poznámka: Ve videu níže si můžete prohlédnout, jak zabalit náplň do lavaše snadno a rychle.
Každý lavaš plněný salámem a sýrem obalte v rozšlehaných vejcích a smažte ho v zakryté pánvi s rozpáleným olejem 2–3 minuty z každé strany. Pochoutku pak můžete ihned servírovat.
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Zdroj receptu: Сытый бюджет
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato