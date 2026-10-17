„Jinak vypadám jako mrtvola.“ Trump se vysmíval soupeři kvůli líčení, sám však přiznal, že se maluje každý den

Američany pálí drahota, ceny benzinu a nekončící válka s Íránem. Donald Trump ale na páteční mítink v Georgii přijel s jiným tématem: vzhledem mužů. Demokratického senátora Jona Ossoffa zesměšnil kvůli líčení, svým kandidátům skládal komplimenty za krásu a mezi tím prozradil vlastní kosmetickou rutinu. Výsledek působil spíš jako dílo satirika než jako předvolební projev.
Trocha pudru proti mrtvole
Ve městě Dalton se prezident pustil do Ossoffa, který usiluje o znovuzvolení a v průzkumech vede nad Trumpovým favoritem Mikem Collinsem o čtyři až osm bodů. Ossoff podle něj utratil za make-up víc než kdokoli jiný. Pak ale Trump nečekaně odbočil k sobě. Prý se líčí jen trochu a sám, protože kdo si nic nenanese, vypadá trochu jako mrtvola, a tak vypadat nechce.
Výklad doprovodil gestem nanášení pudru a zabručením. Pak se zase vrátil k Ossoffovi, který prý má vizážistu neustále po ruce. Důkaz nepředložil žádný.
Trump: „Jon Ossoff has spent more money on makeup — and by the way I wear very little and I do it myself. Yaaaaaaaaaaahhhh. Because if you don’t put a little on, you look a little bit like a dead person. I don’t want to look that way. But he goes full bore.“ https://t.co/gqtuZjhEOA
— Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026
Kdo z nich dvou se maluje víc? Odpověď za Trumpa dávno daly kamery. Charakteristický oranžový odstín jeho tváře s bledými kroužky kolem očí byl terčem posměchu už v prvním funkčním období. Časopis Vanity Fair tehdy psal, že prezident trpí rosaceou, před televizními vystoupeními si sám nanáší pudr a v Bílém domě kvůli tomu dokonce upravoval osvětlení, aby na obrazovce nevypadal příliš oranžově.
V poslední době se zase řeší, jak make-upem zakrývá modřiny na rukou. Na mítink navíc dorazil v červené kšiltovce, poté co mu vítr před nástupem do vrtulníku rozcuchal účes.
Chlap jak se patří
Na vzhledu ale Trumpovi záleželo i u jeho kandidátů. Ossoffa znovu nazval „Pee-wee Hermanem“ a dodal, že ho za hezkého muže nepovažuje. Zato Collins je podle něj pohledný chlap a chlap se vším všudy. U Ossoffa si tím prý jistý není. Kandidáta na guvernéra Ricka Jacksona pak označil za velmi pohledného a krásného muže. Dav jásal.
Nešlo o první podobný výlev. V pondělí v Youngstownu v Ohiu Trump ocenil postavu senátora Jona Husteda, bývalého univerzitního fotbalisty. Začal tvrzením, že tohle u mužů moc nedělá, a pak popsal, jak si senátora prohlížel odshora dolů, zadek, ruce připomínající drápy i čelist. Až pak prý pochopil, proč byl Husted tak dobrý sportovec.
Na čem voličům doopravdy záleží
Proč prezident tři týdny před volbami tolik řeší pudr a čelisti? Snad proto, že na témata, která voliče skutečně trápí, nemá dobrou odpověď. Američané podle průzkumů s jeho prací nesouhlasí a za největší problém považují životní náklady a válku s Íránem. Republikáni nejspíš přijdou o Sněmovnu a ohrožená je i jejich většina v Senátu, kde demokraté útočí na křesla na Aljašce, v Ohiu, Maine, Texasu i Kansasu. Ani Georgie, kterou Trump v roce 2024 vyhrál o dva body, nevypadá pro jeho stranu nadějně.
V roce 1960 Richard Nixon odmítl líčení před první televizní debatou v dějinách a proti opálenému Johnu F. Kennedymu vypadal bledě a nemocně. Politici si z toho odnesli lekci, že kamery ukazuj hodně. Trump si zřejmě odnesl jinou věc: o make-upu se dá mluvit, jen se nesmí přiznat, kolik ho nosíš sám.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Flickr – U.S. Secretary of War
The post „Jinak vypadám jako mrtvola.“ Trump se vysmíval soupeři kvůli líčení, sám však přiznal, že se maluje každý den
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