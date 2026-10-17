Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

„Jinak vypadám jako mrtvola.“ Trump se vysmíval soupeři kvůli líčení, sám však přiznal, že se maluje každý den

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Američany pálí drahota, ceny benzinu a nekončící válka s Íránem. Donald Trump ale na páteční mítink v Georgii přijel s jiným tématem: vzhledem mužů. Demokratického senátora Jona Ossoffa zesměšnil kvůli líčení, svým kandidátům skládal komplimenty za krásu a mezi tím prozradil vlastní kosmetickou rutinu. Výsledek působil spíš jako dílo satirika než jako předvolební projev.
Trump

Trump

Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 23:00

Reklama
Další články z Epeníze
Bartoš na síti komentuje Babiše: Oligarcha-hokynář z východu
Bartoš na síti komentuje Babiše: Oligarcha-hokynář z východu
Trump viní Bidena a Ukrajinu z prázdných skladů, rakety přitom vystřílel na Írán
Trump viní Bidena a Ukrajinu z prázdných skladů, rakety přitom vystřílel na Írán

Donaldu Trumpovi došly výmluvy, a tak sáhl po té nejpohodlnější. Za prázdné americké sklady se zbraněmi...

Proč AI projekty ve firmách selhávají a jak se tomu vyhnout
Proč AI projekty ve firmách selhávají a jak se tomu vyhnout

Firmy dnes do umělé inteligence investují ve velkém. Podle průzkumu Deloitte a České asociace umělé...

Prezident Pavel složil účty. Snad Jindrovi a dezolátům nepraskne žilka
Prezident Pavel složil účty. Snad Jindrovi a dezolátům nepraskne žilka

Je až hanebné, že prezident naší země musí vysvětlovat, jaké prostředky vynaložil za svou dovolenou, svou...

Je rocker a nonstop kalí. Lidé si na sítí dobírají Vondráčka za jeho výstup v České televizi
Je rocker a nonstop kalí. Lidé si na sítí dobírají Vondráčka za jeho výstup v České televizi

Tak a je to zase tady. Lidé si na sociální síti X dobírají poslance Radka Vondráčka kvůli alkoholu....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.