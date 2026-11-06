Jihomoravští policisté odhalili za deset měsíců téměř čtyři tisíce řidičů s telefonem v ruce

Jihomoravští policisté odhalili za deset měsíců téměř čtyři tisíce řidičů s telefonem v rucePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 06.11.2026 13:32
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