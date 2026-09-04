Jihomoravský kraj ruší stav zvýšeného nebezpečí požárů, hasiči letos řešili dvojnásobek případů

Jihomoravský kraj ruší stav zvýšeného nebezpečí požárů, hasiči letos řešili dvojnásobek případůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
792716951_17918139435429236_7212323537712258467_n
Na osmi hektarech travnatých ploch pardubického přírodního areálu Červeňák brzy zapracují koně. Kosení...
Státní památky na Vysočině navštívilo letos v červenci a srpnu celkem 65 218 lidí. Ve srovnání s loňskými...
Pražská policie pátrá po zlatých prutech v hodnotě přibližně 4,8 milionu korun, o které byl připraven...
Železniční provoz v Libici nad Cidlinou na Nymbursku stojí po nehodě, při níž si lokomotiva projíždějícího...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Rukama jim prošly miliony korun. Třem podvodným kurýrům hrozí osm let vězení
- Podvodník obral seniory o zlaté pruty za pět milionů. Vydával se za jejich synovce
- Hledání nejkrásnějšího vánočního stromu s výškou 13 metrů odstartovalo město Plzeň
- Obrovská vlna solidarity. Pro dceru záchranáře vybrali Jihomoravané statisíce