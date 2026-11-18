Jihočeský kraj zahájil stavbu přes dvou tisíc bytů, dokončených je ale méně než loni
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Článek byl publikován 18.11.2026 09:00
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