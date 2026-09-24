Jihočeský kraj vyhlásil nejlepší firmy a živnostníky roku

Jihočeský kraj má své nejlepší firmy a živnostníky roku 2026. V 21. ročníku prestižní podnikatelské soutěže uspěla rodinná firma STTEN s.r.o. z Vacova na Vimpersku a českobudějovická designérka interiérů Kateřina Pravdová. Oba vítězové postoupí do celorepublikového finále, které se uskuteční 10. prosince v pražském Paláci Žofín.
Kateřina Pravdová dekoračním stěrkám propadla před více než sedmi lety, jako podnikatelka naplno funguje od loňského roku. Vystudovala střední výtvarnou školu a kariéru začínala jako obchodní zástupkyně u firem, jejichž materiály dnes sama zpracovává. Zkrášluje domácnosti, kanceláře, kavárny i další veřejné prostory a spolupracuje s architekty při návrhu vizualizací interiérů. Stěny zdobí motivy lidí, zvířat, rostlin i geometrickými vzory, přičemž jejím oblíbeným motivem jsou mandaly. Zaměřuje se hlavně na jižní Čechy, svůj um ale předvedla i v dalších regionech a v Německu. „Já jsem taková holka v montérkách, trávím hodně času na štaflích, se žebříkem a se špachtlí v ruce a dělám krásné stěny, na které se chce každý koukat," popsala svou práci vítězka. Na výhru reagovala emotivně: „Byla jsem dojatá, rozklepaná, vděčná, spokojená." Porota ocenila netradiční obor i to, jak elegantně může vypadat fyzicky náročná práce v ženském podání.
Firma roku STTEN s.r.o. je ukázkovým příkladem úspěšného rodinného podniku. Zakladatel Jan Šťastný ji rozjel v roce 1992 jako živnost se dvěma zaměstnanci, dnes má firma téměř 150 pracovníků a spolupracuje s dalšími 120 lidmi z chráněných dílen. Specializuje se na kontrolu a výrobu přesného gumového těsnění pro automobilový průmysl, přičemž součástky míří do osobních automobilů, nákladních vozů i motocyklů. „Naše výrobky dodáváme centrálně do Německa a odtamtud jsou pak distribuovány přes našeho partnera do celého světa," vysvětlil jednatel a syn zakladatele Jan Šťastný, který ve firmě pracuje od studií. Klíčem k úspěchu je podle něj precizní kontrola každého dílu pod mikroskopem nebo lupou. Firma funguje převážně na jednu směnu a podporuje zkrácené úvazky pro rodiče s dětmi. „Vidím v tom to, co v tom viděl můj otec, výsledky, svobodu," dodal Šťastný s tím, že doufá v zapojení třetí rodinné generace.
Na druhém místě v kategorii Firma roku skončil českobudějovický výrobce stavebních materiálů Wienerberger s.r.o., třetí příčku obsadila malšická společnost BRIKLIS, spol. s r.o., která vyvíjí stroje pro zpracování kovových, truhlářských a papírenských odpadů. Mezi živnostníky obsadila druhé místo Olga Sergejevna Vondráková z Českého Krumlova, původně vědkyně zabývající se lišejníky, která nyní vyrábí šperky metodou galvanoplastiky. Třetí skončila Blanka Lenghardtová ze Zhoře u Tábora provozující zakázkové cukrářství.
Titul Živnostník roku Srdcař za Jihočeský kraj si odnesl Pavel Pilecký z Vodňan, provozovatel létajícího pivovaru a výrobce speciálních piv. Ekonomicky nejúspěšnější firmou kraje bylo vyhodnoceno DITA výrobní družstvo invalidů z Tábora.
Zdroj: Jihočeský kraj