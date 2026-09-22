Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Jihočeský kraj přivítal sportovce s handicapem po návratu z evropských her Emil Open

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jihočeský kraj si v pátek 18. září pozval na krajský úřad mladé sportovce se zdravotním postižením, kteří v létě reprezentovali region na 15. Evropských…
80E5C0B5-FD3B-4D45-AAEE-857A044579CC

80E5C0B5-FD3B-4D45-AAEE-857A044579CC

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Patnáctiletý vrah ze Šumperska si odpyká rekordní trest za poslední dekádu
Patnáctiletý vrah ze Šumperska si odpyká rekordní trest za poslední dekádu
Ostrava zpevní hráze na čtyřech úsecích. Povodně před dvěma lety odhalily slabá místa
Ostrava zpevní hráze na čtyřech úsecích. Povodně před dvěma lety odhalily slabá místa

Ostrava se připravuje na případné budoucí záplavy. Město ve spolupráci s Povodím Odry plánuje posílení...

Melodio kabaret pomůže Monice a Lucii. Večer zakončí první představení projektu Valkýra
Melodio kabaret pomůže Monice a Lucii. Večer zakončí první představení projektu Valkýra

Humor, hudba, emoce a konkrétní pomoc. Ve čtvrtek 1.října od 19 hodin se v ostravském BumBum Comedy Club...

Zlín dostaví radnici za 192 milionů, zbourá nevyužívané křídlo a postaví nové
Zlín dostaví radnici za 192 milionů, zbourá nevyužívané křídlo a postaví nové

Zlínští radní v pondělí rozhodli o výběru zhotovitele pro dostavbu radnice na náměstí Míru. Z šesti...

Opilý šofér na Královéhradecku netušil, že mu chybí pneumatika. Nadýchal téměř čtyři promile
Opilý šofér na Královéhradecku netušil, že mu chybí pneumatika. Nadýchal téměř čtyři promile

Šokující hazard předvedl šestašedesátiletý řidič škodovky mezi Černožicemi a Smiřicemi. Ačkoliv během...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.