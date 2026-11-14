Jihočeský kraj čelí hrozbě nedostatku pitné vody. Římov se neplní ani po omezení odtoku

Jihočeský kraj čelí hrozbě nedostatku pitné vody. Římov se neplní ani po omezení odtokuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Římov_Reservoir_14
Článek byl publikován 14.11.2026 14:00
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