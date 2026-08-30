Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Jihočeské školy čeká úbytek žáků. V kraji ale přibyly nové obory

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do jihočeských škol nastoupí letos v září méně dětí než loni. Mateřské školy zaznamenají pokles o čtyři procenta, základní a střední školy o jedno…
škola

škola

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
Reklama
Další články z Náš REGION
Nad Svratkou v Židlochovicích se usadila ocelová lávka. Přihlížely desítky lidí se skládacími židličkami
Nad Svratkou v Židlochovicích se usadila ocelová lávka. Přihlížely desítky lidí se skládacími židličkami
Hradec Králové rozdělí přes dva miliony na volnočasové aktivity dětí
Hradec Králové rozdělí přes dva miliony na volnočasové aktivity dětí

Hradečtí zastupitelé schválili pokračování dotačního programu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže....

Den architektury slaví rekordní ročník. Chystá téměř 500 akcí po celé republice
Den architektury slaví rekordní ročník. Chystá téměř 500 akcí po celé republice

Šestnáctý ročník festivalu Den architektury proběhne od 1. do 7. října pod mottem Bydlím, tedy jsem a...

Na Semilsku se zřítilo ultralehké letadlo. Pilot nehodu nepřežil
Na Semilsku se zřítilo ultralehké letadlo. Pilot nehodu nepřežil

Malé dvoumístné letadlo havarovalo v sobotu večer krátce po vzletu z letiště Všeň na Semilsku. Pilot zemřel...

Šest minut čtení denně sníží stres o dvě třetiny a zachrání spánek: Proč papírová kniha poráží nekonečné scrollování v mobilu
Šest minut čtení denně sníží stres o dvě třetiny a zachrání spánek: Proč papírová kniha poráží nekonečné scrollování v mobilu

Lehnete si večer do postele, vezmete do ruky telefon s tím, že se jen na chvíli podíváte na zprávy nebo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.