Jihočeské silnice se chystají na zimu. Silničáři nasadili nové stroje za 50 milionů

Čtyři nové univerzální nosiče techniky mají pomoci jihočeským silničářům nejen během zimy, ale po celý rok. Vozy mohou v zimních měsících vyjet s radlicí a sypací nástavbou, v létě pak poslouží například k sečení krajnic. Součástí vybavení jsou také korby a tandemové sekačky.
„Správa a údržba silnic pořídila čtyři univerzální nosiče, které budou sloužit k celoročnímu využití. Teď jsou na nich radlice a sypací nástavby, ale součástí vybavení je ještě korba a tandemová sekačka,“ popsala ředitelka Jihočeské správy a údržby silnic Andrea Jankovcová.
Pro zimní údržbu jsou nové vozy vybaveny sypací nástavbou s kapacitou 4,5 kubíku. Po stranách mají také nádrže na solanku. Ta se při posypu kombinuje se solí a pomáhá zvýšit účinnost zásahu.
Nová technika je ale jen jednou částí příprav. Zimní údržba jihočeských silnic se podle Jankovcové plánuje prakticky celý rok.
„Na zimu se samozřejmě musíme připravovat už v letních měsících. Nakupujeme sůl a další materiály,“ uvedla Jankovcová.
V současnosti přitom silničáři ještě dokončují některé práce typické pro letní sezonu. Do konce října chtějí například dokončit sečení a čištění komunikací. Součástí přípravy jsou také kontroly a čištění vpustí.
Ve skladech je 36 tisíc tun soli
Na zimní sezonu už má správa připravené zásoby. Ve skladech je podle ředitelky 36 tisíc tun soli a navezený je také inertní materiál. Připravená ale musí být především samotná organizace provozu.
Do zimní údržby se v celém Jihočeském kraji zapojí přibližně 200 posypových vozů. Jejich nasazení musí koordinovat dispečeři, kteří budou od listopadu až do konce března zajišťovat nepřetržitý provoz.
„Musí být samozřejmě proškoleni lidé – technici a dispečeři, kteří zajišťují od listopadu po celou zimu nepřetržitou dispečerskou službu. Školení a seznámení s technikou se ale týká i řidičů,“ řekla Jankovcová.
S koordinací údržbových vozů pak správě pomáhá předem připravený plán údržby. V jednotlivých okresech proto nyní probíhají operační štáby, na kterých se vyhodnocuje připravenost. Jihočeský kraj je rozdělen do sedmi okresních pracovišť. Na konci října pak má proběhnout také krajský operační štáb za účasti složek integrovaného záchranného systému.
Nevyzpytatelné počasí
Jihočeská správa a údržba silnic se stará v zimě o zhruba 6500 kilometrů silnic. Největší nápor tradičně čeká oblasti s vyšší nadmořskou výškou. Patří mezi ně například Šumava, Novohradské hory, okolí Studené a Dačic, Vyšší Brod nebo Kvilda.
Paradoxně ale nemusí být pro silničáře největším problémem vydatné sněžení.
„Největší problém je, když se neustále střídají teploty. V každé části kraje máte jiné podmínky. Na Písecku může být mokro nebo sucho, zatímco na Šumavě a v dalších výše položených oblastech je situace úplně jiná,“ vysvětlila ředitelka.
Právě proto má každý okres vlastní dispečerské stanoviště. Informace z jednotlivých oblastí se následně sbíhají v centrálním dispečinku v Českých Budějovicích, odkud se koordinuje celkový postup.
Za volantem mohou strávit i dvanáct hodin
Nové vozy už znají také jejich řidiči.
Miroslav Šikýř si pochvaluje především komfort nové techniky a její schopnosti v náročnějším terénu. „Jezdí se s tím dobře, je to pohodlné. Hlavně je to nové. Je tam spousta elektroniky, ale na tu techniku je to dneska potřeba a určitě to bude spolehlivé,“ popsal.
V zimě bude jeho hlavním úkolem práce s radlicí a posypovou nástavbou. V létě pak vůz využije při sečení krajnic. Jízda se sněhovou radlicí podle něj přináší rizika, která si většina běžných řidičů neuvědomuje.
„Nejhorší jsou auta. Dneska se řidiči bojí jet ke kraji, takže většinou jedou pomalu prostředkem. Když člověk jede s radlicí, má pak strach, aby nějaké auto neodřel,“ říká Šikýř.
Při zimní údržbě se řidiči střídají ve dvanáctihodinových směnách a v případě sněžení mohou strávit za volantem dlouhé hodiny.
„Když padá sníh, jezdí se celou noc. Těch dvanáct hodin. Jinak máme pohotovost a když dispečer zavolá, jdeme do práce a jezdíme, jak je potřeba,“ popsal řidič.
Čtyři nové univerzální nosiče tak představují jen jednu část rozsáhlé přípravy na zimní sezonu. Vedle investice za 50 milionů korun do nové techniky musí správa zajistit zásoby, připravit stovky vozů, proškolit řidiče, techniky i dispečery a především nastavit fungování celého systému tak, aby byl schopný reagovat na počasí v různých částech kraje.