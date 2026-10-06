Jihočeské ateliéry se letos v říjnu otevřou veřejnosti už po devatenácté

Jihočeský kraj se v říjnu 2026 stane na jeden víkend otevřenou galerií bez zdí. Dny otevřených ateliérů, které se v regionu konají již po devatenácté, proběhnou 10. a 11. října. Více než sto výtvarníků, řemeslníků, galerií a uměleckých škol přivítá zvídavé návštěvníky přímo ve svých dílnách a ateliérech, které jsou po zbytek roku veřejnosti běžně nedostupné.
Akce odstartuje slavnostním zahájením v pátek 9. října od 18 hodin v prostorách Tiskárny Karmášek v Českých Budějovicích. Součástí večera bude vernisáž výstavy fotografa a grafika Milana Krištůfka nazvaná Průzkumy. Kurátor výstavy David Kubec ji popisuje jako „minimalisticky koncipovanou instalaci zaměřenou na autorovy dlouhodobé průzkumy vztahu jedince ke krajině." Výstava potrvá do 30. října 2026.
Náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Lucie Kozlová, která nad akcí převzala záštitu, vyzdvihuje právě neformální charakter celé přehlídky. Umění podle ní na chvíli opouští galerie a lidé mohou vstoupit přímo tam, kde vzniká, vidět tvůrce při práci, klást otázky a na řadě míst si řemeslo sami vyzkoušet.
Doprovodný program zahrnuje tvůrčí dílny pro děti i dospělé a komentované prohlídky. Organizátorem je Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií. Vedoucí odboru Patrik Červák slibuje „pestrou mapu plnou zážitků," přičemž každý ateliér nabízí jinou atmosféru.
Pro orientaci mezi desítkami zapojených míst je připraven tištěný katalog, který si návštěvníci mohou zdarma vyzvednout v zúčastněných ateliérech nebo v infocentrech v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Táboře, Písku, Jindřichově Hradci a dalších městech. Kompletní program je také na webu dnyotevrenychatelieru.cz.
Jihočeský kraj není v tomto formátu sám. Přeshraniční spolupráce zahrnuje Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a rakouskou spolkovou zemi Dolní Rakousko. Letošní podzimní maraton začal na jižní Moravě 19. a 20. září, pokračoval na Vysočině 3. a 4. října a vyvrcholí v Dolním Rakousku 17. a 18. října.
Zdroj: Jihočeský kraj