Lidé mohou nově pomáhat jihlavskému útulku pro opuštěná a nalezená zvířata zasláním finančních příspěvků na nový bankovní účet 23820642/0800. Vybrané peníze pomohou s péčí o psy, kočky a všechna ostatní zvířata, která čekají na návrat domů či na nové majitele.
Jihlavský útulek má nový bankovní účet. Každý příspěvek zvířatům pomůže
Zdroj: Městský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...